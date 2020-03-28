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Папа Римский на пустой площади Святого Петра помолился о завершении пандемии

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  • 28.03.2020, 12:34
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Папа Римский на пустой площади Святого Петра помолился о завершении пандемии

Понтифик прочитал отрывок из Евангелия о Христе и его учениках, попавших в бурю.

Папа Римский Франциск выступил на пустой площади Святого Петра с обращением к «Граду и миру», в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса, сообщает РБК. Обычно молитву Urbi et Orbi понтифик произносит на Рождество и католическую Пасху. На этот раз он зачитал ее из-за пандемии коронавируса.

83-летний понтифик выступил на площади Святого Петра в Ватикане. Доступ публики к ней закрыт с 10 марта.

Папа Римский прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, попавших в бурю. С бурей он сравнил пандемию коронавируса.

«Всех нас застала врасплох неожиданная и яростная буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные. <…> Очень легко узнать себя в этом рассказе», — сказал он, обращаясь к верующим. В связи с этим он привел слова Иисуса: «Что же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?»

Напомним, с начала эпидемии в мире от COVID-19 умерли 27 365 человек, выздоровели 131 712 человек. Самое большое число смертей от COVID-19 в Италии — 9134.


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