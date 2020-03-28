Склады завалены: белорусские предприятия установили новый «рекорд» 8 28.03.2020, 12:55

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АРХИВНОЕ ФОТО VB.BY

Запасы готовой продукции в промышленности достигли максимума за 5 лет.

Белорусы отправили на склад так много товаров впервые с кризисного 2015 года. Посмотрим, где в стране положение было наиболее тяжелым. К 1 марта запасы готовой продукции по промышленности достигли 5,754 млрд BYN. За скользящий год (12 месяцев) денежная оценка складов выросла на 18,8%. По отношению к месячному объему выпуска запасы составили 83,5% (против 65,1% на 1 марта 2019-го), пишут banki24.by.

Уровень запасов по отношению к месячному производству в промышленности стал максимальным за 2016—2020 гг. Немного больше продукции предприятия отправляли на склад лишь в кризисном 2015 году.

В Брестской области складские запасы на 1 марта составили 623,2 млн BYN (77,7% от месячного выпуска промышленности). Больше всего запасов в деньгах лежало на складах предприятий Бреста (211 млн BYN), Березовского района (80,2 млн BYN) и Барановичей (78,9 млн BYN). В отраслевом разрезе на Брестчине по запасам лидировали компании пищепрома (239,7 млн BYN).

По удельному уровню запасов первые места заняли химпром и легпром. В этих отраслях накопили запасы на 3,2 и 2,5 месячного выпуска продукции.

В Витебской области запасы составили 468,1 млн BYN (49,5% месячного выпуска). Безоговорочное первое место по наполненности складов занял Витебск (298,2 млн BYN). В отраслевом разрезе лидерство по уровню запасов захватил легпром — 254,7 млн BYN (5,4 месяцев выпуска).

В Гомельской области запасы готовой продукции достигли 710,3 млн BYN (50,6% месячного выпуска). Территориально больше всего складов держал Гомель (505,8 млн BYN). Печальная ситуация наблюдалась в машиностроении области, там было 190,6 млн BYN запасов (на 4 месяца выпуска продукции).

В Гродненской области складские запасы составили 757,7 млн BYN (91,3% месячного выпуска). В Гродно запасы достигли 291,7 млн BYN, в Гродненском районе — 138,7 млн BYN. Запасы в Гродненском районе связаны со Скидельским сахарным комбинатом. В пищепроме Гродненщины имелись запасы на 360,7 млн BYN, в легпроме — на 142,8 млн BYN.

Также в легпроме было самое тяжелое положение с запасами в месяцах выпуска продукции — предприятия отрасли могли бы простаивать 3,8 месяца. В Минской области складские запасы достигли 1,553 млрд BYN (135,1% месячного выпуска). Наибольшие запасы отмечались в Жодино (481,9 млн BYN) и Борисовском районе (234,4 млн BYN). Предприятия Жодино могли остановить работу на 5,3 месяца.

В отраслевом разрезе 497,4 млн BYN запасов (на 3,8 месяца выпуска) накопило машиностроение Минщины, на 355 млн BYN (114,1% месячного выпуска) — пищепром. Запасы в машиностроении связаны с жодинским БЕЛАЗом, в пищепроме — с сахарными заводами. В Могилевской области запасы составили 460,7 млн BYN (76,2% месячного выпуска). По уровню запасов лидировали Могилев (193,2 млн BYN) и Бобруйск (146,7 млн BYN), в отраслевом разрезе — производители неметаллических продуктов (114,2 млн BYN).

В Минске складские запасы достигли 1,181 млрд BYN (101,8% месячного выпуска). По уровню запасов в деньгах лидировало машиностроение (283,3 млн BYN), по отношению к месячному выпуску — производство аппаратуры (4 месяца, или 201,5 млн BYN).