Ученые: На Плутоне может быть подземный океан 28.03.2020, 12:59

Взаимодействие воды и минералов могут дать питательные вещества для жизни на этой планете.

Анализ изображений, полученных с космического корабля НАСА «Новые горизонты», показал, что на карликовой планете, которую лишили этого статуса, был подземный океан, когда Плутон только образовался — 4,5 миллиарда лет назад. Океан этот может окружать его скалистое ядро, пишет popmech.ru.

Если это действительно так, то океаны могут быть обычным явлением даже на краю Солнечной системы. В них даже может быть жизнь. Это, возможно, «меняет наше представление о поясе Койпера» — области ледяных объектов за пределами орбиты Нептуна, говорит ученый-планетолог Адин Дентон из Университета Пердью в Западном Лафайете (штат Индиана, США).

Несмотря на огромное расстояние до Солнца, равное почти 6 млрд километров, на Плутоне есть жидкая вода под ледяным покровом: «Новые горизонты» обнаружил важные признаки этого, проходя через пояс Койпера в 2015 году.

Ученый Карвер Биерсон из Калифорнийского университета в Санта-Круз рассмотрел два варианта развития событий. Если бы у Плутона был «холодный старт», то любая вода под его поверхностью сначала бы замерзла, а затем начала бы плавиться под воздействием тепла от распадающихся радиоактивных элементов в ядре карликовой планеты, после чего вновь бы замерзла. В этом сценарии Биерсон ожидал увидеть трещины и рябь на ледяной поверхности Плутона — это были бы следы его сжатия вследствие замерзания и расширения из-за таяния льда, горы и ущелья.

Второй сценарий Биерсона предусматривает «теплый старт» Плутона. Океан был бы жидким с самого начала, а затем постепенно замерзал бы. В этом случае на поверхности будут видны только трещины — ущелья, образовавшиеся при замерзании и, соответственно, сжатии. И это именно то, что Биерсон и его коллеги обнаружили на снимках, сделанных «Новыми горизонтами» — жидкий океан Плутона почти так же стар, как и сама карликовая планета.

Команда ученых обнаружила трещины на поверхности Плутона на противоположной от большого кратера Сердце Плутона (область Томбо) стороне. Они могут быть следами ударных волн, появившихся после столкновения с метеоритом, сформировавшим огромный бассейн. Волна прокатилась под поверхностью планеты и ударила в нее снизу, в противоположной от места столкновения точке.

На Плутоне может быть не только большой океан глубиной 150 и более километров, но и богатое минералами ядро. Астробиологи считают, что взаимодействие воды и минералов может давать не только энергию, но и питательные вещества для жизни.