Андрей Шарендо: Закройте стадионы! Не распространяйте инфекцию 1 28.03.2020, 13:36

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Фото: minsknews.by

Беларусь находится на пути Италии и Испании по распространению коронавируса.

Брестский координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо рассказал пресс-службе кампании о том, как белорусам сдерживать коронавирус в условиях, когда власти бездействуют:

- Главная информация о коронавирусе заключается в том, что официальные власти нам врут. Мы тут, из Бреста видим какие меры принимаются в соседней Польше, какой там карантин, но все равно количество заболевших у них приближается к 1,5 тысячам. У нас же никакого карантина нет и верить в то, что всего около сотни заболевших глупо. То, что не вводится карантин – людям это не нравится, а власти не готовы взять на себя ответственность. Поэтому в стране набирает популярность народный карантин. В Бресте детские сады и школы пустуют, родители боятся отправлять туда детей.

Есть знакомые врачи, к которым обращаешься, спрашиваешь об эпидемиологической ситуации, а они с улыбкой говорят: «Все совершенно не так, как говорят власти». И это на самом деле так, потому, что в Бресте инфекционная больница полностью забита. А власти по-прежнему закрывают глаза на происходящее. Даже тестов не проводят. Нет теста – нет коронавируса.

Бездействие властей приведет к тому, что Беларусь станет на путь Италии и Испании, которые вовремя не ввели карантин. В Беларуси случится коллапс здравоохранения и это приведет к сотням и тысячам смертей. Многие говорят, что экономика Беларуси не выдержит карантинных мер, но если произойдет коллапс медицинский, то о какой экономики тогда вообще можно будет говорить?

Я хочу обратиться ко всем белорусам. Не водите детей в садики и школы, пишите заявления об их отсутствии. Студенты, требуйте от преподавателей перехода на дистанционное обучение. Тем же, кто вынужден ходить на работу я хочу сказать – берегите себя, по возможности избегайте общественный транспорт, берите ссобойки, чтобы не посещать мест общепита. Также хочу заметить, что в ближайшие две надели в Бресте состоится два футбольных матча. Все брестчане любят команду «Динамо—Брест».

Сейчас хочу обратиться к руководству клуба: еще не поздно отменить посещение матча для болельщиков. Хорошо бы сейчас вспомнить о том, что в Италии и Испании вспышка пандемии коронавируса началась с футбольных матчей. Закройте стадионы, не распространяйте опасную инфекцию!