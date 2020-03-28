Матеуш Моравецкий: Польша ввела беспрецедентное количество льгот для граждан 28.03.2020, 14:08

«Антикризисный щит» является одним из крупнейших социальных проектов в мире.

Сейм Польши принял поправки к закону о системе институтов развития. Это один из законов, входящий в правительственную программу «Антикризисный щит», которая должна смягчить негативные экономические последствия эпидемии коронавируса. Обновленный закон предусматривает расширение возможностей финансирования и деятельности Польского фонда развития, сообщает «Польское Радио».

Как обосновывывают авторы закона, «в связи с распространением COVID-19 возникла необходимость эффективного внедрения финансовой помощи для субъектов, в особенности, предпринимателей, которых коснулись последствия вируса.С целью необходимо расширить спектр деятельности Польского фонда развития».

По подсчетам, эти изменения обойдутся польскому государству в сумму более 11 миллиардов злотых (около 2, 4 миллиардов евро) на ближайшие 3 года.

Сейм принял также спецзакон, содержащий пакет помощи фирмам и работникам, оказавшимся с трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Новые положения освобождают мелкие фирмы и самотрудоустроенных от выплаты взносов в Государственное страховое управление сроком на 3 месяца, а также облегчают доступ к дешевым кредитам и отсрочку уплаты налогов.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий перед голосованием подчеркнул, что польский «Антикризисный щит» является одним из крупнейших в соотношении ВВП такого рода проектов в мире. Глава правительства заверил, что в ближайшие дни правительство будут готовит очередные решения в поддержку польской экономики:

«Количество льгот, которые мы здесь ввели, количествао непосредственных доплат для работников, является беспрецедентной. Этот «Антикризисный щит» в соотношении с ВВП - самый масштабный по сравнению с другими государствами. Я верю, что благодаря этому мы будем в состоянии спасти множество рабочих мест. И мы будем делать всё возможное, чтобы уже через несколько дней предложит еще ряд решений для безопасности польской экономики».

Во вторник документ поступит в Сенат, а затем на подпись к президенту Анджею Дуде.