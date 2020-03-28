Во время каникул белорусские учителя будут «высиживать часы» вместо карантина 10 28.03.2020, 14:20

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Фото: Mateusz Wlodarczyk/FORUM

Чего добивается Министерство образования?

Учителя ожидали каникул как освобождения, чтобы изолироваться как минимум до 4 апреля. Но в последние дни третьего квартала им было приказано «сидеть в пустых классах до последней минуты рабочего дня. Без дискуссий, без паники», сообщает «Белсат».

Фото: «Белсат»

Этого дня ожидали многие учителя, сторонники введения карантина в образовательных учреждениях страны. Мечтали, что дети пойдут на каникулы, а они – на карантин. В беседе с источником «Белсата» школьный учитель одной из общеобразовательных школ признался, что учителя боятся заразиться от детей, открывать окна после каждого урока и дезинфицировать рабочее место.

«Почему у нас, как в других странах, не введут этот карантин? Последняя неделя закончилась, учебы нет вообще. Но я не могу сказать это родителям как учитель! Попросила одну мать осторожно сообщить в группе в Viber, чтобы забирали детей! У меня 11 больных неизвестно чем!», – жалуется учительница.

Обычные учителя с жалобами за пределы учительской выходят редко. Но жалоб от Министерство образования нет. Например, 23 марта отец, учитель и член общественно-консультативного совета при Министерстве образования Андрей Григорьев обратился с открытым письмом к министру образования Игорю Карпенко. В нем он просит ввести карантин в учебных заведениях.

«Да, дети переносят болезнь очень легко. Тем не менее, они являются распространителями вируса. Давайте подумаем об учителях. О тех, кто работает в школах и университетах. О воспитателях детского сада. Многие из них в возрасте первого удара. В переводе учебных заведений на дистанционное обучение нет ничего постыдного», – утверждает Андрей Григорьев.

Фото: Mateusz Wlodarczyk/FORUM

Когда просьбы не действуют

Про карантин в учебных заведениях также просят студенты граждане создают петиции.

Начальник Главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович ответил на канале Youtube-канале Белорусского пресс-центра:

«Министерство образования считает нецелесообразным вводить карантин в образовательных учреждениях, поскольку весь комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и минимизацию контактов в системе образования, уже выполнен».

Элементами «комплекса действий» чиновник, среди прочего, назвал отменой или переносом массовых мероприятий и корректировку графиков. К дискуссии присоединился главный медицинский сотрудник страны. На вопрос студентки БГУ Елизаветы о возможности внедрения дистанционного обучения министр здравоохранения Владимир Караник ответил следующее: «У нас уже был не совсем положительный опыт перехода на дистанционное обучение в БНТУ, когда нам предлагали остаться в местах проживания и проводить дистанционное обучение и не выезжать из Минска. В результате мы получили, что примерно 600 студентов уехали в города и села в тот же день. Более ста человек были госпитализированы с признаками респираторно-вирусной инфекции. Ни в одном случае коронавирус не был подтвержден».

Фото: «Белсат»

Школьные учителя просятся на карантин

Каникулы только начинаются, и учителя надеются, что они все-таки разрешат проводить их вдали от школы. Это решение не за министром образования, считает Тамара Мацкевич, заместитель председателя Общества белoрусской школы:

«Неделя каникул очень помогла бы, если бы преподавателям дали указания, какие-то перспективы, к чему готовиться – к обыкновенному обучению, или к тому, что частично обучение будет в дистанционном формате. Я не думаю, что такая инструкция придет сверху. Такие укзания должны исходить от разумных руководителей, где есть разумная самоорганизация учителей».

Фото: «Белсат»

Распространение или комментирование информации о коронавирусе в школах было запрещено указом сверху. В Telegram появился документ, в котором отдел образования Могилевского райисполкома запретил ученикам и работникам образовательных учреждений размещать в социальных сетях ссылки, комментировать информацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции.

Часть учителей выбирает путь отрицания опасности коронавируса. Об этом в блоге написала учительница Анна Северинец:

«Я вижу, что некоторые учителя допускают оскорбительные комментарии в отношении учеников в масках. Я даже вижу, как взрослые радостно организуют преследование таких «паникеров». Я знаю, что некоторых родителей шантажируют проблемами с учебой, если они заберут своих детей из школы на карантин».

Фото: «Белсат»

Что же делать тем учителям, которые хотят самоизоляции во время неопределенности? «Некоторым учителям дают работу, они идут на работу и учат детей, как защитить себя и как защитить своих дедушку и бабушку. Это их право – идти на работу. Но есть те, кто пишет отпускные заявки за свой счет. Каждый делает по-своему правильно. Но те, кто смеются над детьми в масках, нечестные люди, они не должны быть учителями», – подытоживает Тамара Мацкевич.