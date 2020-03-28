Количество случаев коронавируса в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней 1 28.03.2020, 14:26

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Профессор университета Джонса Хопкинса опубликовал впечатляющие данные.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов — каждые три дня. Такую статистику привел в пятницу на веб-семинаре в Экономическом клубе Вашингтона профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман, сообщает ТАСС.

«Темпы роста [количества случаев заражения] достаточно высокие, — отметил он. — В мире в целом, согласно вчерашним данным, количество случаев увеличивается вдвое каждые шесть дней. В США <…> это три дня. То есть каждые три дня в США, в том числе в городской агломерации Балтимора и Вашингтона, количество случаев увеличивается вдвое".

По его словам, темпы распространения заболевания в США соответствуют тем, что наблюдались ранее в Италии. В связи с этим, согласно его прогнозу, на территории страны в ближайшее время следует ожидать значительного роста случаев заражения.

В пятницу количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч.