Ночью соседи Беларуси перейдут на летнее время 2 28.03.2020, 14:30

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Как теперь будет отличаться время у нас и в других странах.

В ночь с 28 на 29 марта наши соседи — страны Евросоюза и Украина — переходят на летнее время. В Беларуси стрелки часов переводить не нужно. Мы перестали это делать еще с 2011 года, пишет tut.by.

С 29 марта у нас будет одинаковое время не только с Россией, но и с Украиной, Литвой и Латвией. А вот с Польшей и Германией будет отличаться на один час.

Ранее из-за этого Белорусская железная дорога каждый год корректировала расписание международных поездов, а «Минсктранс» — международных автобусов, но в нынешнем году из-за коронавируса наземное сообщение со странами-соседками закрыто.