«Мы тут все с пневмониями уже лежим» 8 28.03.2020, 14:38

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Что происходит в больницах Петербурга?

Петербургскую больницу имени Святого Георгия сначала перепрофилировали под стационар для людей с подозрением на пневмонию, а затем и вовсе закрыли на две недели: Альянс Врачей пишет о шести вероятных случаях коронавируса в больнице. Пациентка, которая пожелала сохранить анонимность, рассказала «МБХ медиа», в каких условиях находятся заболевшие.

Пациентка (назовем ее Анна) попала в больницу с симптомами пневмонии 19 марта. «Я испугалась, что у меня пневмония и дома я разболеюсь еще больше. Я так ошибалась…», — говорит Анна. Оказалась она в бывшем отделении гнойной хирургии — на тот момент больницу на Северном проспекте уже полностью переоборудовали под инфекционный стационар. «Фельдшер была без защиты, везли на обычной скорой», — вспоминает Анна.

Я прихожу в пустынное отделение. В палате со мной на тот момент была только бабушка, которую только-только привезли из реанимации. Холодрыга, грязно, никого и ничего нет. В туалете обнаружила говно на ручке у унитаза. Расстелила тонкое крошечное одеяло, говно обнаружилось и там. pic.twitter.com/hzcaK5bNYz — шепотом рыжего из иванушек (@tasty_crt) March 21, 2020

Самочувствие у пациентки за неделю в больнице не изменилось. «Врач сегодня сказала, что есть небольшая положительная динамика по снимкам. Но я не знаю. Я не видела никаких результатов анализов и снимков», — говорит девушка.

«У меня температура держится 37, но она у меня такая часто бывает. Я даже начала ходить на обследования, чтоб понять вообще, что не так со мной», — говорит она. Температуру измеряют ежедневно, но бесконтактный термометр иногда дает неверные показания.

Никого не предупреждают, что везут в инфекционку. Из палаты выходить нельзя. На вопросы что происходит, отвечают, мол, никакого коронавируса, коронавирус мы тут не лечим. Тем временем врач приходит в защите, а СМИ пишут вот что: pic.twitter.com/Rvuql9dmoA — шепотом рыжего из иванушек (@tasty_crt) March 21, 2020

Ближе к концу этой недели отделения стали заполняться под завязку — Анна находится в больнице восемь дней. В отделении, где Анна находится сейчас, палаты общие — в ее палате лежит пятеро, в других лежат и по шесть человек. Еще вчера, 27 марта, в отделении были люди, которые лежали в коридорах — Анна говорит, что к вечеру их убрали в палаты, но только в ее отделении. Девушка говорит: в самой больнице не дают дезинфицирующих средств, а убирают и обрабатывают поверхности всего раз в день. «Я тут точно умру… Мы тут все с пневмониями уже лежим. Гляжу краем глаза, одни старики лежат», — говорит девушка.

27 марта больницу стали закрывать на поступление и выписку пациентов. В тот же день пациентке планировали сделать контрольный снимок, после которого можно говорить о выписке. Сначала в больнице закрыли возможность делать передачи — в справочной больницы девушке объяснили, что Роспотребнадзор ввел на них запрет минимум до понедельника. Следом, по словам Анны, закрыли возможность выхода для медперсонала, дальше — соседнее крыло и отделение, где лежит пациентка. Следующим утром в отделении сменился младший медперсонал — девушка предполагает, что полный карантин коснулся только отделения, где выявили больных.

Сегодня врач пришла в таком костюме. Успокоила нас, что это требование Роспотребнадзора и у них проверка.



Когда она ушла, соседка по палате рассказала как ходила на рентген. Медсестра в очереди жаловалась, что больницу на неделю закрыли на выход для -> pic.twitter.com/YulbZ0LLYJ — шепотом рыжего из иванушек (@tasty_crt) March 27, 2020

К концу дня больницу закрыли полностью — на две недели. По словам девушки, охранники развернули двоих человек, которых уже выписали — в отделении они пробудут до конца карантина. Врачи по-прежнему не делятся никакой информацией. «От врача инфа только «не знаю» и «если б здесь был коронавирус, то мы будем с вами об этом уже знали», — говорит пациентка. «МБХ медиа» попытались дозвониться до приемной главврача и пресс-секретаря больницы Святого Георгия, но получить оперативный комментарий от них не удалось.