закрыть
28 марта 2020, суббота, 16:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

«Мы тут все с пневмониями уже лежим»

8
  • 28.03.2020, 14:38
  • 7,307
«Мы тут все с пневмониями уже лежим»

Что происходит в больницах Петербурга?

Петербургскую больницу имени Святого Георгия сначала перепрофилировали под стационар для людей с подозрением на пневмонию, а затем и вовсе закрыли на две недели: Альянс Врачей пишет о шести вероятных случаях коронавируса в больнице. Пациентка, которая пожелала сохранить анонимность, рассказала «МБХ медиа», в каких условиях находятся заболевшие.

Пациентка (назовем ее Анна) попала в больницу с симптомами пневмонии 19 марта. «Я испугалась, что у меня пневмония и дома я разболеюсь еще больше. Я так ошибалась…», — говорит Анна. Оказалась она в бывшем отделении гнойной хирургии — на тот момент больницу на Северном проспекте уже полностью переоборудовали под инфекционный стационар. «Фельдшер была без защиты, везли на обычной скорой», — вспоминает Анна.

Самочувствие у пациентки за неделю в больнице не изменилось. «Врач сегодня сказала, что есть небольшая положительная динамика по снимкам. Но я не знаю. Я не видела никаких результатов анализов и снимков», — говорит девушка.

«У меня температура держится 37, но она у меня такая часто бывает. Я даже начала ходить на обследования, чтоб понять вообще, что не так со мной», — говорит она. Температуру измеряют ежедневно, но бесконтактный термометр иногда дает неверные показания.

Ближе к концу этой недели отделения стали заполняться под завязку — Анна находится в больнице восемь дней. В отделении, где Анна находится сейчас, палаты общие — в ее палате лежит пятеро, в других лежат и по шесть человек. Еще вчера, 27 марта, в отделении были люди, которые лежали в коридорах — Анна говорит, что к вечеру их убрали в палаты, но только в ее отделении. Девушка говорит: в самой больнице не дают дезинфицирующих средств, а убирают и обрабатывают поверхности всего раз в день. «Я тут точно умру… Мы тут все с пневмониями уже лежим. Гляжу краем глаза, одни старики лежат», — говорит девушка.

27 марта больницу стали закрывать на поступление и выписку пациентов. В тот же день пациентке планировали сделать контрольный снимок, после которого можно говорить о выписке. Сначала в больнице закрыли возможность делать передачи — в справочной больницы девушке объяснили, что Роспотребнадзор ввел на них запрет минимум до понедельника. Следом, по словам Анны, закрыли возможность выхода для медперсонала, дальше — соседнее крыло и отделение, где лежит пациентка. Следующим утром в отделении сменился младший медперсонал — девушка предполагает, что полный карантин коснулся только отделения, где выявили больных.

К концу дня больницу закрыли полностью — на две недели. По словам девушки, охранники развернули двоих человек, которых уже выписали — в отделении они пробудут до конца карантина. Врачи по-прежнему не делятся никакой информацией. «От врача инфа только «не знаю» и «если б здесь был коронавирус, то мы будем с вами об этом уже знали», — говорит пациентка. «МБХ медиа» попытались дозвониться до приемной главврача и пресс-секретаря больницы Святого Георгия, но получить оперативный комментарий от них не удалось.


популярное за неделю

Мнение

Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников