Экономика неваляшки 28.03.2020, 15:11

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Как ЦБ России потерял $30 миллиардов за неделю.

За последнюю неделю (13-20 марта) золотовалютные резервы ЦБ сократились на рекордные $30 млрд или больше 5%.

Это почти вдвое больше, чем ЦБ продал на бирже, отчаянно пытаясь остановить падение рубля в середине декабря 2014.

Но — в отличие от 2014 года — на этот раз доллары вовсе не были проданы на бирже.

На бирже было продано немного — не более $1 млрд из 30. Курс рубля ЦБР теперь сдерживает намного более элегантно — внебиржевыми кредитными операциями (валютным свопом и репо). И это практически не влияет на уровень валютных резервов самого ЦБ (ведь валюта в основном остается у ЦБ — на корсчетах банков).

ЦБ пал жертвой собственной (точнее, путинской) нелепой идеи — политики дедолларизации. Доллар (долю которого в своих валютных резервах ЦБ резко сократил за последние 2 года) рос, а остальные валюты (евро, фунт, йена, юань и др.), а также золото — падали.

И далее ЦБ будет придерживаться такой же дури… Простите. политики. Ведь новых идей от нацлидера не поступало.

Потери страны на откровенно завиральных идеях нашего президента начинают приобретать просто катастрофический размах. Последние из таких крупнейших провалов — это крах нефтяных цен и 2 года убытков на политике дедолларизации.

А Набиуллина, что? Чем хуже ситуация, тем точнее она будет выполнять указания президента, несмотря ни на что. Неваляшка явно стала новым символом лично Набиуллиной: она вышла с неуместной аляповатой брошкой, изображающей эту куклу, на пресс-конференцию, а теперь вот мы видим эту игрушку на сайте банка… Она не будет поправлять президента, будь он трижды неправ. Ей это надо? Главное для чиновника — усидеть на своем месте, а в остальном — хоть потоп…

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