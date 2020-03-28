Ученые рассказали, что сформировало Солнечную систему 1 28.03.2020, 15:15

1,224

Разгадать загадку астрономам помогли золото, платина и плутоний.

Ученые из Колумбийского университета и Университета Флориды нашли ответ на вопрос о том, как появилась Солнечная система. По их словам, она стала следствием разрушения нейтронной звезды, вещество которой и стало строительным материалом нашей планетной системы, сообщает «Популярная механика».

Слияние нейтронных звезд приводит к появлению множества недолговечных элементов. Они становятся частью формирования планетных систем. По словам исследователей, слияние, которое породило Солнечную систему, произошло на расстоянии тысячи световых лет от нас.

В ходе исследования ученые изучили метеориты ранней Солнечной системы. Анализ показал наличие элементов с разным количеством нейтронов в их атомах. Исследователи рассчитали количество радиоактивных изотопов в ранней Солнечной системе, а затем сравнили это количество с числом изотопов, которые образовались в результате слияния нейтронных звезд.

Тяжелые элементы, такие как золото, платина и плутоний, образуются, когда нейтроны бомбардируют атомы. Во время таких столкновений нейтральный нейтрон может испускать отрицательно заряженный электрон, становясь положительно заряженным протоном и изменяя атом. Этот процесс, известный как быстрый захват нейтронов, происходит только во время самых мощных взрывов, которыми являются взрывы сверхновых и слияния нейтронных звезд.

Древние метеориты помогли ученым понять, какой именно процесс сформировал Солнечную систему. Внутри этих объектов они нашли материал, рожденный взрывом. Несмотря на то, что элементы быстро распались, они оставили после себя "следы". Количество тяжелых элементов в нашей планетной системе позволяет предположить, что они появились в результате слияния нейтронных звезд. Для подтверждения этой гипотезы исследователям необходима фиксация последствий такого слияния, в чем может помочь обсерватория LIGO.

Ученые считают, что столкновение, которое привело к появлению Солнечной системы, произошло за 100 миллионов лет до ее формирования на расстоянии тысяч световых лет от нее.