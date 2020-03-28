«Настоящее время»: Белорусы уходят в самоизоляцию из-за коронавируса 6 28.03.2020, 15:42

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Фото: AFp

Власти же готовятся к параду на 9 мая.

В Беларуси власти готовятся к военному параду 9 мая. Они по-прежнему не считают коронавирус причиной для введения карантина и закрытия границ, передает «Настоящее время». Несмотря на это, белорусы все чаще выходят на улицы в защитных масках.

Десятки военных машин колонной движутся в сторону аэродрома Липки под Минском. Там проходит репетиция военного парада к 9 мая. Лукашенко не отказывается от проведения парада из-за коронавируса и планирует посмотреть на военное шествие не только в Минске, но и полететь в Москву.

Татьяна Ефремова также живет в Витебске. Она одна из первых в стране, у кого нашли коронавирус. Работает дизайнером, была в командировке в Италии. Через несколько дней после возвращения пошла с семьей сдавать анализы. Получила положительный результат на COVID-19.

"Я чувствовала себя простуженной. Когда мне подтвердили [коронавирус], то лечили по симптоматике. У меня был кашель, заложенный нос", – рассказала Ефремова.

Сейчас Татьяна чувствует себя намного лучше. При этом продолжает находиться в карантине. Пока не сдаст контрольные тесты.

"Такое количество времени, пока ты находишься одна, это еще и время пересмотреть свои жизненные позиции. Подумать о себе, о семье, о близких, о работе", – говорит она.

В Беларуси по-прежнему работают магазины, некоторые школьники и студенты ходят на занятия, не останавливается и игра в футбол. Национальный чемпионат в Беларуси – сейчас единственный в Европе, который не взял вынужденную паузу из-за коронавируса.

В то же время на улицах белорусских городов все чаще встречаются люди в медицинских масках, а часть из них выбирает самостоятельную изоляцию, бойкотируя позицию властей.

Напомним, лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с обращением к гражданам Беларуси. Они предложили по 5 апреля ввести Народный карантин.