В США одобрили пятиминутный тест на коронавирус

В США одобрили пятиминутный тест на коронавирус2
- 28.03.2020, 15:44
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Производство начинает компания Abbott Laboratories.
В США компания Abbott Laboratories заявила, что получила одобрение федеральных регуляторов, позволяющее начать массовое производство теста на коронавирус, способного давать результаты в течение нескольких минут, передает «Голос Америки».
Тесты в срочном порядке одобрила Администрация США по продовольствию и медикаментам (FDA).
Abbott Laboratories планирует начать распределение тестов на следующей неделе и увеличить производство до 50 тыс в день. Тест позволяет получить позитивный результат за пять минут, негативный - за 13 минут.
На прошлой неделе FDA одобрила использование теста, разработанного компанией Cepheid.