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США выделят Беларуси $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом

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  • 28.03.2020, 16:09
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США выделят Беларуси $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента Америки.

Госдепартамент США решил предоставить Беларуси помощь в размере 1,3 миллиона долларов. По задумке, деньги будут направлены на нужды здравоохранения в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте департамента (перевод - «Радыё Свабода»).

Средства выделят на финансирование системы здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией: подготовка лабораторий, улучшение диагностики и эпидемиологического надзора COVID-19, поддержка технических экспертов, информация о рисках во время пандемии и другие действия.

В общей сложности Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) выделили 274 миллиона долларов на помощь десяткам стран в борьбе с пандемией COVID-19.

В отчете говорится, что за последние 20 лет общая помощь США Беларуси составила более 301 миллиона долларов, в том числе 1,5 миллиона долларов - системе здравоохранения страны.


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