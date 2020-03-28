Страх и деньги правящей мафии 2 Алексей Мельников, kasparov.ru

28.03.2020, 16:33

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Алексей Мельников

Эпидемия вируса стала моментом истины для России.

Одни экономисты говорят "о необходимости поддержки предприятий, граждан и банков в размере 5-10 триллионов". Другие указывают источник этих расходов: "На счетах правительства России на 1 февраля 2020 лежит 15,2 трлн. российских руб., у регионов – еще 2,5 трлн. (данные ЦБР). Всего – резервы ок.18% ВВП".

Но о масштабной программе поддержки экономики речи не идет. Обозначенные Путиным меры – мелочь. Его пытка отвлечь внимание, разжечь социальную ненависть к богатым (новый налог на вклады, налог на перевод прибылей за границу) не удалась. В целом, люди и бизнесы предоставлены сами себе, брошены выживать самостоятельно.

Причина не в том, что власти РФ не понимают происходящего.

Они видят опыт других стран и, вероятно, осознают, что нужно было бы тратить много денег – тех, которые по названию являются общественными фондами, а по сути, захвачены правящей мафией и тратится так, как нужно ее членам.

Единственная причина отсутствия масштабной программы стимулирования экономики – страх несменяемых, совершивших многочисленные преступления властей, что деньги будут быстро потрачены, и правители, спустя несколько месяцев, останутся ни с чем – не смогут «затыкать дыры», обеспечивать социальные обязательства и, конечно, растаскивать на придуманные для извлечения собственной выгоды, проекты.

Обнуление запасов, может привести к действительно массовым – миллионным протестам и падению нынешнего порядка.

Сегодня наглядно можно увидеть, как интересы правящей мафии расходятся с интересами граждан. Эпидемия вируса стала моментом истины.

Алексей Мельников, kasparov.ru