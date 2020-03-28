В Беларуси обновлены температурные рекорды 2 28.03.2020, 16:35

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Температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений обновлены 27 марта в четырех районных центрах Могилвской и Витебской областей, свидетельствует проведенный сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета, пишут naviny.by.

В Костюковичах воздух прогрелся до 17 градусов выше нуля — побит максимум 1992 года (16,6). 28-летний экстремум перекрыт также в Горках (15,1 против 14,9). В Мстиславле было 15,6 градуса (11,9 в 2014 году), в Орше — 14,6 (14,4 в 1983-м).

Теплее всего в пятницу было в Гомельской области (18,1 градуса — в Василевичах, 18 — в Гомеле). Рекорд дня для всей территории страны устоял (20,6 градуса в Бресте в 1973 году).

28 марта очень теплая для этого времени года сохранится. В Минске ожидается от 13 до 15 градусов. Может быть побит рекорд дня (14,9 в 2007 году).

С начала месяца на белорусских метеостанциях обновлено 74 температурных рекорда (1—5, 7, 8, 16, 18, 19 и 27 марта).