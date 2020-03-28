Польские города проводят дезинфекцию улиц 1 28.03.2020, 16:42

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В стране 47 новых случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Польши сообщает, что сегодня утром 47 тестов на заражение коронавирусом показали положительный результат. В общей сложности количество зараженных на этот момент составило 1436 человек, 16 человек скончались, передает «Польское радио».

Новые случаи заражения произошли в Малопольском, Силезском, Зпаданопоморском, Люблинском, Куявско-Поморском, Поморском, Великопольском, Любусском, Опольском и Подляском воеводствах.

В Польше обязывает запрет на собрания более двух человек (не касается семей). В ряде городов, в частности, в Сопоте, производится уличная дезинфекция.

- Ограничение контактов и активности вне дома до минимума влияет на темп и характер развития эпидемии, - сказала профессор Ивона Парадовская-Станкевич из Национального института здравоохранения, государственный консультант по вопросам эпидемиологии. При этом вирусoлог подчеркнула, что знания медиков о новом вирусе дополняются:

«На данном этапе наиболее эффективным кажется приостановление роста кривой эпидемии, что означает сокращение количества зараженных и больных».