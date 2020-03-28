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Сотрудник больницы: Статистика по коронавирусу держится в секрете

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  • 28.03.2020, 16:57
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Сотрудник больницы: Статистика по коронавирусу держится в секрете
Фото: Xiao Yijiu/XinHua

Врачи в белорусских регионах не защищены от коронавируса.

Барановичские медицинские учреждения готовятся к пандемии. Освобождены все отделения не только больниц, но и дневных стационаров, лечебниц. Только больные пневмонией, вирусными заболеваниями, кашлем и бронхитом принимаются в железнодорожную больницу, передает «Радыё Рацыя».

Но сами врачи не защищены от коронавируса: нет перчаток, нет масок, не хватает спецрастворов, спецкостюмов мало, - говорит сотрудник одного из медицинских учреждений города:

- Я очень люблю белорусов, своих людей. Я готов усердно работать и даже отдать свою жизнь. Но пусть моя родина относится ко мне также. Я сказал моему работодателю, что он не обеспечил меня антисептическими средствами, в кабинете нет мыла, не выдаются халаты, полотенца каждый день, у меня нет перчаток, нет масок. На что он мне ответил: "Так что, я должен купить это тебе?".

Врачи до сих пор не знают статистику пациентов с коронавирусом. Это держится в секрете. Подозрительных пациентов отправляют в Брестскую инфекционную больницу. Выделено 120 коек и 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Тесты на коронавирус отправляются в Минск.


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