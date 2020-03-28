В мире заразились COVID-19 уже более 600 тысяч человек 28.03.2020, 17:20

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Больше всего инфицированных в США, Италии и Китае.

С начала пандемии COVID-19 инфицировались уже 607 965 человек. Больше всего – в США (104 837), Италии (86 498), Китае (81 996). Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса, пишет unian.net.

Кроме того, заболеваемость выросла в Испании – до 65 719, Германии – 53 340, Иране – 35 408. Жертвами опасной болезни стали 28 125 больных. Одновременно 132 688 пациентов удалось вылечить.