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Археологи обнаружили 2000-летние солнечные часы

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  • 28.03.2020, 17:44
  • 2,065
Археологи обнаружили 2000-летние солнечные часы
Иллюстрационное фото

Находка отлично сохранилась.

Во время раскопок в прибрежном городе Денизли археологи нашли солнечные часы, которым 2000 лет. Объект отлично сохранился, пишет lenta.ua. «Солнечные часы, ориентированные на юг, показывают часы, месяцы и времена года», - сказал главный археолог из университета Денизли в Памуккале Джелал Шимшек, назвав этот предмет «уникальным».

На часах изображены греческие наименования времен года и листва, однако отсутствует гномон – игла, отбрасывающая тень. Солнечные часы были широко распространены в эллинистический период времени.

Артефакту приблизительно 2000 лет, из чего можно сделать вывод, что создали часы и использовали их во времена Иисуса Христа.


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