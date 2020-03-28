Археологи обнаружили 2000-летние солнечные часы

Археологи обнаружили 2000-летние солнечные часы3
- 28.03.2020, 17:44
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Находка отлично сохранилась.
Во время раскопок в прибрежном городе Денизли археологи нашли солнечные часы, которым 2000 лет. Объект отлично сохранился, пишет lenta.ua. «Солнечные часы, ориентированные на юг, показывают часы, месяцы и времена года», - сказал главный археолог из университета Денизли в Памуккале Джелал Шимшек, назвав этот предмет «уникальным».
На часах изображены греческие наименования времен года и листва, однако отсутствует гномон – игла, отбрасывающая тень. Солнечные часы были широко распространены в эллинистический период времени.
Артефакту приблизительно 2000 лет, из чего можно сделать вывод, что создали часы и использовали их во времена Иисуса Христа.