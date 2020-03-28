«Это тот случай, когда проводится эксперимент не на летучих мышах, морских свинках, а на живых людях» 10 28.03.2020, 17:57

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В мире критикуют проведение чемпионата Беларуси по футболу в условиях пандемии коронавируса.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев подверг критике проведение чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса, пишет by.tribuna.com.

«В данном случае, видимо, они неправильно воспринимают известное выражение Гете: «Пока не потеряно все, не потеряно ничего».

Видимо, они решили биться до последнего патрона. И вот этот тезис решили испытать на футболе. Но мне кажется, что это не та Брестская крепость, которую нужно защищать до последнего солдата и патрона.

Не мне давать рекомендации руководству Беларуси. Но для меня всегда гуманитарные ценности были выше всего. Я сторонник крылатой фразы «быть важнее, чем иметь». Сохранить людей – важнее, чем иметь лишние доходы, в том числе от футбола.

Это тот случай, когда проводится эксперимент не на летучих мышах, морских свинках и других животных, а на живых людях», — сказал Воробьев.