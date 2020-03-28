Минские службы такси снижают тарифы 28.03.2020, 18:22

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О снижении цены заявили уже два перевозчика.

Нынешние рекомендации Всемирной организации здравоохранения по сохранению дистанции приводят к тому, что общественный транспорт пользуется меньшим спросом, а такси начинает позиционировать себя как наиболее безопасный способ необходимого передвижения. В конце недели два минских перевозчика реализовали инициативу по снижению тарифов, пишет «Онлайнер».

«Такси Алмаз 7788»

С 18:00 27 марта диспетчерская служба «Такси Алмаз 7788» снизила тарифы на услуги для пассажиров. Минимальная поездка (включает 3 километра, абонирование и посадку) — 3,49 рубля, 1 километр — 29 копеек, за городом 1 километр — 58 копеек.

Универсал: исключается доплата за услугу, тарифы точно такие же, как для простого легкового авто.

Минивэн: минимальная поездка — 4,99 рубля (входит 3 километра, абонирование и посадка), 1 километр — 57 копеек.

Аэропорт: вводится фиксированная стоимость доставки, независимо от точки старта: легковое авто — 29 рублей, минивэн — 39 рублей.

«135»

Минимальная поездка — 3,90 (включает 3 километра и 5 минут), 1 километр — 30 копеек, 1 минута — 10 копеек. В такси «135» не применяются коэффициенты в моменты повышенного спроса, отмечают в службе. В социальных сетях такси перевозчика даются рекомендации клиентам о безопасном передвижении и выборе бесконтактного способа оплаты.

Помимо этого, в службе сообщили, что принято решение к ежедневному прохождению врача-механика добавить антисептическую обработку автомобилей такси «135». Средства для обработки закупаются за счет компании. Всем водителям рекомендовано не выезжать на работу при малейших признаках простуды. Ряд офисных сотрудников переведен на удаленную работу.