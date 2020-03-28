Фотофакт: Выставочный центр Лондона превращают в госпиталь с тысячами мест 28.03.2020, 18:44

1,710

В столице Британии от коронавируса умерли уже 180 человек.

Лондонский выставочный центр превращают в "мега-госпиталь" с тысячами кроватей для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Фото, опубликованные правительством Великобритании, показывают, как выставочный центр в восточном Лондоне превращается в импровизированную полевую больницу.

Ожидается, что новое медицинское учреждение откроется для пациентов с коронавирусом до следующих выходных и создаст 4000 новых кроватей.

По последним правительственным данным, вирусом заразились чуть меньше чем 4000 человек в Лондоне. По меньшей мере 180 человек в городе умерли.

Мэр Лондона Садик Хан накануне призвал лондонцев "готовиться к худшему" в течение следующих нескольких недель.