Брестчанка в Калифорнии: В очередях нужно находиться на расстоянии трех метров друг от друга 2 28.03.2020, 18:56

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В США все бизнесы «не первой необходимости» закрыты.

Брестчанка Наталья уехала в Калифорнию будучи студенткой и пока не имеет желания возвращаться. Она рассказала «Вечернему Бресту» о ситуации с COVID-19 в Лос-Анджелесе. Именно то, что видит своими глазами:

- Официальный карантин в Калифорнии установлен до 18 апреля, - поведала брестчанка. - В настоящее время все работают удаленно. К сожалению, много компаний сократили количество рабочего времени или уволили сотрудников. Пока на улицу выходить можно. Но только если есть острая необходимость в работе или продуктах питания. Все бизнесы, которые считаются «не первой необходимости» закрыты.

Продукты есть, но люди их раскупают очень быстро, так как переживают, что скоро нельзя будет выходить из дома. Массовые мероприятия запрещены, людям нужно находиться на расстоянии трех метров друг от друга в очередях. Народ напуган, носят маски, перчатки и даже полиэтиленовые костюмы. Прогнозы неутешительные. Население информируют о том, что необходимо подготовиться на срок от 3 до 6 месяцев в случае чрезвычайной ситуации.

Да, также рассматривается вопрос о выплате 1 200 $ каждому гражданину и резиденту страны из-за критической ситуации. Обсуждается также тема об отмене платежей за аренду жилья и коммунальные услуги.