Как приближенные Путина летали за границу во время эпидемии 4 28.03.2020, 19:03

3,367

Иллюстрационное фото

Самолеты Сечина, Шувалова и жены Медведева 21 раз были за границей за последние месяцы.

Самолеты людей из близкого окружения президента России Владимира Путина в феврале – марте много раз летали за границу, хотя в это время в мире уже бушевал коронавирус. Об этом 26 марта написало "МБХ медиа", изучив график полетов бизнес-джетов.

Хотя список пассажиров рейсов не приводится, издание считает, что приближенные Путина могли активно летать даже в страны, где наблюдается значительное число заболевших и умерших от COVID-19.

Больше всего рейсов совершил самолет жены бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светланы – 11. Первый рейс – из немецкого Нюрнберга в Москву – был выполнен 2 февраля. После этого борт трижды посещал Инсбрук, дважды Женеву и по одному разу Цюрих, Париж, Милан, Барселону, Дубай, Мюнхен, Ригу, а также французский курорт Экс-ле-Бен. Последний полет состоялся 9 марта – джет Медведевой вернулся из Парижа через Ригу в Москву.

Самолеты главы "Роснефти" Игоря Сечина и бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова с начала февраля летали из России по пять раз. 4 февраля борт Сечина совершил перелет Москва – Дели. На следующий день джет из столицы Индии направился в Рим. В следующие дни судно посещало Ставангер, Лондон, Минск и остров Мальта.

Бизнес-джет Шувалова летал из Москвы в Лондон 7 февраля, после этого посетил Таллинн, Ригу, Дубай, Бирмингем, Фарнборо, Зальцбург и опять Лондон. Последний полет был совершен 14 марта, самолет вернулся из Зальцбурга в Москву.

Также за границу в эти дни летали и самолеты главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Джет Чемезова по общему числу перелетов обошел самолеты Сечина и Шувалова.