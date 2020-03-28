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В воскресенье будет до +17°С

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  • 28.03.2020, 19:16
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В воскресенье будет до +17°С
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Прогноз на несколько ближайших дней.

29 марта ночью погоду будет определять область повышенного давления, в утренние и дневные часы днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося со стран Балтии. Ожидается постепенное увеличение облачности, пишет сайт Прогноз на несколько ближайших дней.pogoda.by.

Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, по северо-западной половине страны переходящий в мокрый снег). Ветер в основном северный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +10..+17°С, по северо-западу +3..+9°С.

30 марта ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем в юго-восточных районах еще скажется влияние фронтальной системы, на остальную часть территории распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем по юго-востоку страны кратковременный снег, мокрый снег, ночью с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, ночью в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от +1°С по юго-востоку до -7°С по северо-западу, днем -1..+4°С.


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