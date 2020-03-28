Европа и Америка договорились сотрудничать для борьбы с коронавирусом 28.03.2020, 19:25

Помпео и Боррель провели телефонный разговор.

Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, во время которой политики обсудили координацию совместных усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сообщение об этом обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий, пишет zn.ua.

"Стороны обсудили пандемию коронавируса. Высокий представитель Боррель подчеркнул важность сотрудничества и международной солидарности. В свете глобального измерения этого вызова и с опорой на важное трансатлантическое партнерство ЕС и США имеют возможности для того, чтобы сделать существенный вклад в международные усилия по преодолению пандемии", - говорится в информации пресс-секретаря ЕС по этому поводу.

В Брюсселе в очередной раз подчеркнули необходимость группировать усилия для борьбы с инфекцией и правильно информировать граждан. Помпео и Боррель согласовали совместное международное сотрудничество и усиление гуманитарной помощи медицинского направления для наиболее уязвимых государств.

В сообщении говорится также о том, что США и ЕС обсудили решение Совета ЕС открыть переговоры относительно членства в ЕС с Албанией и Северной Македонией, а также согласились возобновить усилия ради решения кризиса в Сирии и Ливии. Обсудили также ситуацию в Венесуэле, Афганистане и Иране, а также отношения между ЕС и Турцией.

Пандемия коронавируса стала основой для дефицита золота на американском рынке, поэтому сейчас получить его в открытом доступе практически невозможно. Ситуация настолько критическая, что США вынуждены обратиться за помощью в Королевский канадский монетный двор.

Ранее генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что убытки от распространения коронавируса пока сложно оценить, но они уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.