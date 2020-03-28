В Германии количество инфицированных коронавирусом приблизилось к 50 тысячам 28.03.2020, 19:45

Канцлер Германии поблагодарила немцев за соблюдение карантина.

По данным Института Роберта Коха, количество заражений коронавирусом в Германии выросло почти до 48 582 человек. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

Число инфицированных за последние сутки возросло почти на 6300. Число погибших составляет 325 - на 55 больше, чем в пятницу.

Большинство случаев, как и прежде, зафиксированы в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне-Вестфалии.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса в Германии насчитывается около 53 340 инфицированных. 395 человек умерли в результате COVID-19.

Разные цифры объясняются тем, что за основу учреждения используют различные данные.

Канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила немцев за соблюдение карантина. По ее словам, "никто не может сказать, как долго продлится это трудное время".

"Когда я вижу сегодня, как почти каждый из вас полностью изменил свое поведение, как подавляющее большинство на самом деле избегает лишних контактов, поскольку это может вызвать риск заражения, я просто хотела бы сказать: "Спасибо, от всей души благодарю", - заявила Меркель в своем подкасте.