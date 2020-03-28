Что будет со вступительной кампанией в этом году? 28.03.2020, 19:59

Журналисты узнали ситуацию в Чехии и Польше.

Календарная весна в разгаре, а это значит, что скоро выпускников-2020 ждет вступительная кампания. Судя по всему, пандемия коронавируса коснется и этой сферы жизни. Немало белорусов уезжают получать высшее образование за границу. И если в Россию направляются все меньше абитуриентов, то с Евросоюзом все наоборот. Узнали, что делать тем, кто поступает в этом году. Если коротко: пока просто ждать, пишет tut.by.

«Залог за обучение и проживание заплачен»

Одиннадцатиклассница Анна Нарейко в этом году собирается поступать в Чехию. Но не сразу в вуз, а сначала на подготовительные курсы в Prague Language Institute, чтобы подтянуть чешский язык до уровня В2.

— Впоследствии я планирую поступать в Карлов университет. На сегодня (24 марта. — Прим.) залог за обучение и проживание в общежитии заплачены языковой школе. В сумме получается 900 евро! — рассказала нам девушка.

Заявление в посольство она подала 3 марта, запись на подачу документов была назначена еще в феврале. Анну сориентировали: ожидать ответа по визе нужно месяц или два, но с текущими обстоятельствами пока неизвестно, как и что будет. А языковая школа с ней и вовсе не связывалась.

Оказалось, просто в Prague Language Institute и сами пока не понимают, что делать:

— На данный момент, пока в Чехии не отменят чрезвычайное положение, мы не можем дать конкретного ответа. Оно введено до 12 апреля, — пояснила представительница школы Марта Стофорандова. — Мы надеемся, что после этой даты появится конкретная информация касательно выдачи виз, и уже исходя из этого мы будем действовать дальше.

Марта посоветовала отслеживать всю актуальную информацию по поводу обучения в их школе на сайте.

Посольство Чешской Республики: «Видите ли, переносят даже Олимпиаду…»

Возвращаясь к проблеме визы: Анна могла бы и вовсе не успеть на нее податься. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики за рубежом, а также в визовых центрах приостановили прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.

— Эта мера была принята в соответствии с принятым правительством Чехии режимом чрезвычайной (эпидемиологической) ситуации в стране, — пояснил заместитель посла Павел Бучек. — На вопрос, что ждет абитуриентов в плане выезда на учебу, затрудняемся ответить. В данный момент все меры [касательно виз] точно действуют до 1-го апреля, однако нам неизвестно, продлит ли их правительство.

Заместитель посла отметил, что прямо сейчас в Чехии ведется публичная дискуссия насчет того, стоит ли отложить выпускные экзамены и работу приемных комиссий на более поздний срок:

— Посмотрим, как все будет развиваться. Видите ли, даже Олимпийские игры были перенесены на следующий год…

Кроме этого, в посольстве подчеркнули, что некоторые вузы и школы уже перешли на онлайн-обучение, но узнавать, какие у них долгосрочные планы, следует непосредственно у них.

Министерство образования, молодежи и спорта Чехии: «Следите за нашим сайтом»

Профильное министерство в Чехии заверило нас, что они реагируют на сложившуюся ситуацию. Новый план действий и методические материалы уже начали разрабатывать. Причем не только для вступительных экзаменов и графика учебы университетов, но и для зачисления в общеобразовательные школы, детские сады.

— Обязательно следите за нашим сайтом, где информация постоянно обновляется, — посоветовала представительница Министерства Анета Леднова.

Пока министерство обнадеживает: «Условия приема также будут изменены таким образом, чтобы чрезвычайное положение не препятствовало приему кандидатов на следующий учебный год».

Студенты, которые уже не первый год учатся в Чехии, поясняют: сейчас университеты закрыты до конца семестра. Учеба идет в онлайн-режиме. По дальнейшей ситуации лучше всего мониторить ситуацию в каждом вузе отдельно.

Что делать тем, кто собирается в Польшу

У тех, кто поступает в Польшу, проблемы именно с подачей документов возникнуть не должно. Например, в Ягеллонский университет в Кракове и в прошлые годы можно было приехать только в сентябре, чтобы отдать документы. С другими вузами такая же ситуация. Актуальное расписание Варшавской школы экономики подразумевает онлайн-регистрацию абитуриентов в мае и только в конце июля — личный экзамен. В Варшавском университете то же самое: до 10 июля все этапы поступления проходят онлайн. Это стандартная ситуация, не связанная с коронавирусом.

Зеновия Шиц, сотрудница интернационального бюро Варшавского политехнического университета, пояснила:

— В условиях пандемии польские вузы, в том числе наш университет, работают в дистанционном режиме. Что касается поступления, то ничего не изменилось, потому что весь процесс поступления и подачи документов у нас происходит онлайн. Единственное исключение — это необходимость присутствия на экзамене по рисунку на архитектурном факультете, он начинается с июня. Надеемся, что до этого месяца уже будет возможность пересекать границы.

В противном случае, как отметила собеседница, университет будет информировать о своих решениях. Подача оригиналов документов происходит после поступления и приезда в Польшу — то есть с 15 сентября по 12 октября 2020 года.

— На этапе подачи мы работаем со сканами документов, и нет необходимости ни приезжать лично, ни высылать документы по почте, — сказала Зеновия Шиц. — Регистрация для абитуриентов на обучение в нашем университете начинается во второй половине апреля. Уже на следующей неделе на сайте вуза появится информация об этом.

Белорусские студенты, которые прямо сейчас учатся в Польше, уверены: если ситуация с коронавирусом затянется, процесс точно переведут в онлайн. Пока это можно лишь предполагать. Если изменения будут, об этом станет известно только после 13 апреля. В этот день закончится нынешний срок карантина, и его могут продлить.

Напомним: в 2018-м году в Польше учились 7,5 тысячи белорусских студентов, в 2012-м — 2,3 тысячи. То есть количество абитуриентов, уезжающих учиться в соседнюю страну, растет.

В Беларуси не планируют перенос централизованного тестирования на более поздний срок. По расписанию должны пройти и приемные кампании в вузы. Переносить будут только этапы репетиционного тестирования — на май. Об этом сообщил Сергей Касперович, начальник главного управления высшего образования Минобра, 25 марта.