В белорусских регионах зарплаты меньше $77 6 28.03.2020, 20:15

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Даже 200 рублей не получили работники электромеханического завода в Давид-Городке Брестской области.

Они направили соответствующую жалобу в администрацию Лукашенко. Юрист независимого РЭП Владимир Малей отметил, что дело должно быть решено в судебном порядке, передает "Радыё Рацыя".

- Минимальная заработная плата в Беларуси составляет 330 рублей. Работодатель обязан доплатить хотя бы до 330 руб. Поэтому, если вам заплатили меньше, следует обратиться к работодателю, чтобы подучить эту сумму, а потом иди в суд.

Руководство компании объяснило столь низкий заработок простоями. Работникам была выплачена тарифная ставка. Тем не менее, даже при полной оплате зарплата все равно не доходила до трехсот рублей.