Стало известно, какие изменения хотят внести в административный кодекс Беларуси 1 28.03.2020, 20:40

Возраст административной ответственности может измениться.

Проанализировав административный кодекс, межведомственная экспертная комиссия пришла к выводу: «есть много вопросов, которые требуют урегулирования». Например, предлагается установить ответственность за неуважение к педагогу и повысить возраст административной ответственности с 14 до 16 лет, пишет tut.by.

Многие поддержали предложение установить ответственность за неуважение к педагогу, объясняя это тем, что «обучение и воспитание подрастающего поколения во многом зависят от авторитета педагога».

Также будет рассмотрен вопрос о декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса. Вместо уголовной ответственности предлагают ввести административную. Например, за нарушение правил радиационного контроля (статья 326 УК); самовольное занятие земельного участка (статья 386 УК). Прорабатывается вопрос декриминализации незаконного ношения холодного оружия.