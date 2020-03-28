Стало известно, какие изменения хотят внести в административный кодекс Беларуси

Стало известно, какие изменения хотят внести в административный кодекс Беларуси1
- 28.03.2020, 20:40
Возраст административной ответственности может измениться.
Проанализировав административный кодекс, межведомственная экспертная комиссия пришла к выводу: «есть много вопросов, которые требуют урегулирования». Например, предлагается установить ответственность за неуважение к педагогу и повысить возраст административной ответственности с 14 до 16 лет, пишет tut.by.
Многие поддержали предложение установить ответственность за неуважение к педагогу, объясняя это тем, что «обучение и воспитание подрастающего поколения во многом зависят от авторитета педагога».
Также будет рассмотрен вопрос о декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса. Вместо уголовной ответственности предлагают ввести административную. Например, за нарушение правил радиационного контроля (статья 326 УК); самовольное занятие земельного участка (статья 386 УК). Прорабатывается вопрос декриминализации незаконного ношения холодного оружия.