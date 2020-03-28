Безлюдными улицами Праги Геннадий Максак, zn.ua

28.03.2020, 20:44

Фото: © adina_chef / Instagram

Как в Чехии пытаются остановить пандемию коронавируса.

Сейчас Прага почти превратилась в город-призрак. Вместо шумных групп туристов разных национальностей там можно встретить лишь одиноких прохожих в масках или платочках, прикрывающих лицо. Остановилась работа торговых центров, заведений общественного питания, рынков и уличных спортивных площадок. Кофе или что-то перекусить можно купить лишь на вынос.

Несмотря на то, что Чехия одной из первых среди центральноевропейских стран решила ввести чрезвычайное положение и карантин как форму сдерживания нового вида коронавируса, пока что, к сожалению, уровень выявленных случаев возрастает изо дня в день. Объявленные правительством меры необходимы, но их действенность можно будет оценить позже, сравнив с другими странами.

Первые больные COVID-19 в Чехии были выявлены 1 марта. С этой даты можно начинать отсчет превентивных мер в стране, направленных на предотвращение и снижение уровня эпидемии.

Уже 12 марта чешское правительство на 30 календарных дней ввело чрезвычайное положение по всей территории страны, предусмотрев ряд шагов.

Что означает этот ограничительный режим на практике? Правительство предусмотрело запрет проведения массовых мероприятий любого характера (кроме погребения и собраний членов правления), участие в которых принимали бы более 30 человек. Закрылись библиотеки, спортивные и косметологические залы, школы, учебные курсы. Рестораны, бары и другие заведения общественного питания должны прекращать работу с 20.00 вечера до 6.00 утра.

Кроме внутригосударственного распорядка, были применены меры для ограничения международного движения. Во-первых, запрещен въезд в Чехию иностранцам из списка "кризисных" стран, где ситуация с распространением вируса к тому времени уже стала угрожающей.

Во-вторых, сами граждане Чехии и лица, имеющие разрешение на проживание в Чехии, получили запрет посещать страны из этого списка. Для тех, кто вернулся из стран риска, установлен обязательный карантин, за нарушение которого предусмотрен штраф.

В-третьих, были перекрыты границы с Германией и Австрией (с определением отдельных пунктов пропуска), а международные перевозчики получили распоряжение перевозить не более девяти пассажиров на территорию Чехии.

Перечисленные меры должны были, по мнению чиновников, сдержать распространение вируса внутри страны. Бесспорно, эти меры снизили риск быстрого и массового распространения COVID-19. Однако параллельное увеличение количества обследованных на вирус и подтвержденных положительных тестов подтвердило недостаточность сделанных правительством шагов.

Это заставило правительство Андрея Бабиша объявить карантин на всей территории Чехии с 16 по 24 марта. Ужесточились ограничения передвижения как внутри страны, так и по международным каналам. С 16 марта был полностью запрещен въезд на территорию Чехии иностранцам, кроме тех, кто имеет разрешение на проживание свыше 90 дней. Одновременно был запрещен выезд за пределы страны гражданам Чехии, кроме лиц, работающих за рубежом в радиусе 50 км.

Ради уменьшения межличностных контактов в рамках карантина чешская власть значительно ограничила передвижение людей как в населенных пунктах, так и между ними. Без особой нужды не разрешается передвигаться городами, если это не связано с работой, посещением близких, покупкой пищевых продуктов, получением услуг в государственных и финансовых учреждениях. Кроме того, запрещается скопление лиц возле магазинов или зон отдыха. Однако власть позволила посещать парки и пребывать на природе.

Местная власть в городах и других населенных пунктах также принимает меры по снижению рисков распространения COVID-19. Например, в Праге с 18 марта ввели обязательное ношение масок или повязок, прикрывающих нос и рот, в общественном транспорте и при посещении публичных мест и заведений.

По сравнению с Украиной, работа общественного транспорта в городах не подверглась значительным ограничениям и не вызвала таких неудобств.

Принимая во внимание, что люди преклонного возраста — самая большая группа риска, для них (за 65 лет) были введены отдельные часы посещения продуктовых магазинов утром.

Чехии удавалось определенное время держаться без смертельных случаев среди больных коронавирусом. С момента первого положительного теста на COVID-19 в Чехии 1 марта и по 22 марта не была зафиксирована ни одна смерть, вызванная осложнениями от влияния вируса на организм.

На утро 26 марта количество подтвержденных фактов заболевания коронавирусом составляло 1755 человек. Десять человек выздоровели, тогда как шестеро больных умерли. Количество проведенных тестов на выявление вируса достигло 6698.

Среди регионов по уровню заболеваемости прогнозированно заметное место занимает Прага.

Анализ Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS) свидетельствует, что до конца марта количество положительных тестов на коронавирус может составить три тысячи, тогда как за апрель планка может достичь 15 тысяч, включая уже случаи выздоровления. Одновременно исследование свидетельствует, что больницы в Чехии должны справиться с таким количеством пациентов.

Обнадеживающий показатель — относительно небольшая часть людей преклонного возраста среди подтвержденных случаев заболевания: 17%, что положительно отличает Чехию на фоне Испании или Италии.

Если сначала молодежь не воспринимала рекомендаций и правительственных установок, то теперь на улице сложно встретить человека с неприкрытым лицом или большие группы людей. На фоне нехватки защитных масок и антисептиков, в крупных городах распространилась волонтерская деятельность по пошиву и бесплатному распространению масок среди граждан, в них нуждающихся.

В политической плоскости правительственные инициативы не вызывают протестов. Впрочем, чехи настороженно наблюдают за желанием премьер-министра Андрея Бабиша делать персональный политический пиар на введении дополнительных карантинных мер. Одно из недавних исследований, проведенных в Словакии и Чехии, показало, что чехи меньше боятся коронавируса, однако более скептичны к действиям своего правительства, по сравнению со словаками.

Трудно оценить, насколько отрицательно скажется распространение COVID-19 вообще на экономической ситуации в стране, но можно однозначно предвидеть значительный коллапс для экономики столицы, которая зависит от туристической отрасли. По расчетам Чешской ассоциации отелей и ресторанов, если уровень ограничительных мер сохранится до конца апреля, убытки туристической отрасли могут составить 146 млрд чешских крон и поставить под угрозу 176 тыс. рабочих мест. Если ограничительные меры будут действовать до конца июня, то соответственно убытки составят 202 млрд крон, а потеря рабочих мест в сферах, касающихся туризма, — 246 тыс.

Исследование Союза промышленности и транспорта демонстрирует, что половина чешских компаний чувствует спад спроса на продукцию, а у 40% — проблемы с дистрибуцией. Почти 90% компаний не смогут без государственной поддержки пройти трехмесячный карантин.

Отдельным тяжелым ударом по экономике страны при закрытых границах и сворачивании производства является нарушение циркуляции трудовой миграции. Часть трудовых мигрантов, в том числе и из Украины, выехали из Чехии из-за отсутствия работы. Тем временем в пределах чрезвычайного положения чешские консульства прекратили оформлять разрешения на работу в Чехии. Уже сейчас отсутствие рабочей силы ощущается в тех магазинах и заведениях, которые остаются открытыми.

Правительство А.Бабиша принимает меры для создания финансовых механизмов поддержки бизнеса. Разработанная специальная правительственная программа "Антивирус" (1,1 млрд крон) предполагает предоставление фирмам субсидий на работников, находящихся на карантине, а также предприятиям, которые были вынуждены остановить свою деятельность. Приняты отсрочки выплаты налогов, разрабатываются программы беспроцентных займов для предпринимателей. Недавно чешская власть приняла решение об увеличении дефицита бюджета на 200 млрд крон, чтобы покрыть негативные для экономики и социальной сферы последствия коронавируса.

23 марта правительство приняло решение о продлении карантина до 1 апреля. Уже 25 марта введены новые правила — не собираться на улице в группы больше двух человек. Есть высокая вероятность продления мер чрезвычайного положения после его окончания 12 апреля. Некоторые члены правительства даже озвучили позицию, что чешские границы могут оставаться закрытыми год или два. И тогда нам еще долго не увидеть привычной шумной Праги…

Геннадий Максак, zn.ua