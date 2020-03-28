«Власти до последнего тянули, боялись жестких мер» 3 28.03.2020, 21:36

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Рассказ крымчанки о коронавирусе в Италии.

Италия, город Сан-Ладзаро-ди-Савена. Молодая мама с маленькой дочкой две недели не выходит на улицу, еду им приносит муж, который не оставляет работу. В окно доносятся звуки из громкоговорителя – их предупреждают об опасности, а из Бергамо, что в 240 километрах от них, везут тела на кремацию, передает Крым.Реалии.

Альбина Ахмадеева десять лет назад переехала в Италию из Крыма, она крымская татарка, на полуострове остаются жить ее родственники. Девушка видела последствия COVID-19 и теперь обращается к крымчанам.

– Вирус быстро распространился по всей Италии. Почему так произошло, по вашим наблюдениям?

– Дело в том, что многие изначально несерьезно отнеслись к ситуации, даже медики. Когда вирус прошел по Китаю, здесь и не думали, что все обернется пандемией. 21 февраля диагностировали первый случай заражения в Италии. Тогда тоже подумали, что это локальная проблема: 10 городков объявили красной зоной и вздохнули спокойно. Но когда массово начали делать тесты на коронавирус, узнали, что заболевшие есть по всей Италии. И только где-то после 8 марта люди начали задумываться серьезно, и тогда уже запретили выходить из дома.

– А в период с 21 февраля до 8 марта проходили карнавалы, были какие-то массовые мероприятия и все активно в этом участвовали…

– Да, итальянцы не могут без социальных контактов, для них это важная составляющая часть жизни. Карнавалы проходили в каждом маленьком городке по всей Италии и, в основном, люди шли на гуляния. Может, кто-то и остался дома, кто серьезно воспринял опасность, но это – единицы.

Фото: Reuters

– А вы с мужем и ребенком осталась дома?

– Мы вышли только за покупками. Мы не делали запасов на год, покупаем продукты раз в две недели. С того времени сидим дома, я боюсь, честно говоря. Боюсь я не столько заболеть, говорят в нашем возрасте болезнь переносится легче, сколько попасть в больницу, где сейчас нет мест и очень напряженная обстановка.

– То есть только муж для вас – связь с внешним миром сейчас? Он ходит в магазины, он ездит на работу…

– Да, мой муж занимается курьерскими доставками продуктов и нам в этом смысле повезло, он может докупить что-то необходимое для дома.

– Супруг рассказывает, каких товаров сейчас не хватает, какая ситуация на дорогах, что изменилось?

– На дорогах спокойно, машин очень мало, выезжают только те, кто работает. В магазинах все есть, бывает, что в маленьком магазине разобрали все, не успели выставить товар. Первым делом заканчиваются, конечно, паста, рис, мука и дрожжи.

– Ингредиенты национальных итальянских блюд.

– Да, именно так. Но в общем с продуктами все хорошо, если к вечеру разобрали, то с утра все уже выставили на прилавки вновь.

Фото: Reuters

– А как вы оцениваете эффективность действий властей по борьбе с эпидемией?

– Мне кажется, Италия боялась принимать жесткие меры. Здесь долго не решались закрывать производство, продолжали шить одежду, выпускать товары, без которых, на мой взгляд, вполне можно обойтись на время карантина. Власти боялись падения экономики, вероятно, нужно было быстро перенять схему Китая: закрыть все, что не касается вещей первой необходимости и пересидеть пару недель. В том же Бергамо и Брешиа – это производственные зоны – там 70 процентов предприятий до сих пор работали. Это сколько тысяч населения ходили в магазины, заказывали еду, общались! Власти до последнего тянули, это, конечно, тяжелое решение, но, наверное, нужно было принимать жесткие меры раньше.

Фото: Reuters

Люди же до последнего выходили на улицы и выходят сейчас, ищут предлог. Мой муж иногда по одному и тому же адресу доставляет продукты два раза в день, человеку просто скучно сидеть дома. Это халатное отношение.

Фото: Reuters

В Италии средняя продолжительность жизни 82 года, тут уже треть населения – старики. От пожилых людей часто можно услышать: «Мы многое видели, мы пережили войну и это переживем» или «Ну, умру и умру, я уже старый, мое время пришло». Но, если честно, никому не пожелаешь умереть так, ведь невозможно попрощаться с близкими: в больницу родственников не пускают, родных даже к гробу не подпустят. Людей, которые умирают с диагнозом коронавирус, запрещено хоронить традиционным образом, их кремируют. Родственники не могут прощаться, им отдают только прах.

– Альбина, в вашем родном Крыму и сегодня многие к опасности относятся несерьезно, власти не вводят жесткий карантин, поясняя это тем, что нет большого числа заражений…

– У меня в Крыму живут две сестры, отец, племянники, семь теть и еще двоюродные братья, сестры – у нас очень большая семья. Я прошу их беречь себя. Ограничьте контакты с другими людьми, оставайтесь дома, мойте руки чаще. Пожалуйста, серьезно задумайтесь о ситуации, вирус задел весь мир, неужели у вас нет опасности заразиться?! Я не думаю, что крымская система здравоохранения может справиться с массовой болезнью. Заботьтесь о себе.