В США умер первый заразившийся коронавирусом младенец 29.03.2020, 8:09

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Ребенку из Чикаго не было и года.

Первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19, скончался в США. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс, передает РБК.

В сообщении отмечается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

«Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти», — приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

В ведомстве отметили, что пожилые люди наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом. Более 85% смертей от COVID-19 в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше, однако люди всех возрастов заражаются коронавирусом этого типа, указали в департаменте.

За последние 24 часа в штате коронавирусом заразились 465 человек, еще 13 скончались. В общей сложности в Иллинойсе заболел 3491 человек, возраст инфицированных колеблется от одного года до 99 лет. Всего жертвами коронавируса стали 47 местных жителей.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса скончались более 2 тыс. человек, число зараженных превысило 121 тыс. По числу заболевших Штаты занимают первое место в мире, тогда как по числу скончавшихся лишь шестое. По показателю смертности на первой строчке находится Италия, далее следуют Испания, Китай, Иран и Франция.

Сильнее всего от коронавируса в США страдает Нью-Йорк. В этом городе жертвами COVID-19 стали более 500 человек. В одноименном штате зафиксировали более 53 тыс. случав заражения. Несмотря на это, американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет вводить карантин в Нью-Йорке и соседних штатах Нью-Джерси и Коннектикут, так как необходимости в этом нет. По словам главы государства, вместо строгих ограничений власти этих штатов призовут жителей существенно ограничить свои передвижения, но официального запрета не последует.