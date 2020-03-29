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Экс-глава разведки Венесуэлы хочет сдаться властям США

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  • 29.03.2020, 8:27
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Экс-глава разведки Венесуэлы хочет сдаться властям США

Уго Карвахал проходит по делу о контрабанде наркотиков вместе с диктатором Мадуро.

Бывший глава военной разведки Венесуэлы, Уго Карвахал, ведет переговоры о своей сдаче с властями США, сообщило вечером в субботу агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. Ранее на этой неделе прокуроры выдвинули против Карвахала обвинения в контрабанде наркотиков в составе одной преступной группы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает «Радио Свобода».

Министерство юстиции США в минувший четверг объявило о выдвижении обвинений в причастности к наркобизнесу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и 14 бывших и действующих его сподвижников.

О выдвижении обвинений объявили генпрокурор Уильям Барр и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов в ходе пресс-конференции, проводившейся дистанционно.


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