Экс-глава разведки Венесуэлы хочет сдаться властям США 3 29.03.2020, 8:27

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Уго Карвахал проходит по делу о контрабанде наркотиков вместе с диктатором Мадуро.

Бывший глава военной разведки Венесуэлы, Уго Карвахал, ведет переговоры о своей сдаче с властями США, сообщило вечером в субботу агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. Ранее на этой неделе прокуроры выдвинули против Карвахала обвинения в контрабанде наркотиков в составе одной преступной группы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает «Радио Свобода».

Министерство юстиции США в минувший четверг объявило о выдвижении обвинений в причастности к наркобизнесу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и 14 бывших и действующих его сподвижников.

О выдвижении обвинений объявили генпрокурор Уильям Барр и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов в ходе пресс-конференции, проводившейся дистанционно.