Лукашенко и пиар во время чумы 14 Александр Класковский, «Белсат»

29.03.2020, 8:32

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Диктатор сильно рискует.

Есть у военных такая присказка: танки грязи не боятся. Белорусский правитель, большой поклонник милитари-стиля, видимо, резонно решил, что и коронавируса танки бояться не должны. Да, но как же люди? А люди в авторитарных режимах всегда на втором плане – парады, пятилетки и прочая показуха для вождей важнее.

Мероприятия к 75-летию Победы в Беларуси отменяться в связи с коронавирусом не будут. Об этом заявил Лукашенко, общаясь 27 марта с работниками «Белгипса» под Минском.

Минск в чаду и грохоте

В эти дни уже вовсю идет подготовка к военному параду 9 мая. В связи с этим в столице на месяц ограничивается движение транспорта. Из года в год по причине милитаризованных игрищ минчане страдают от автомобильных пробок, шума и пыли, тяжелая военная техника корябает асфальт. В 2017 году танк снес осветительную мачту на главном проспекте, чудом обошлось без жертв.

Недовольная часть общественности не раз составляла петиции против танков в городе, однако – ноль по фазе. Точнее, реакция была, но специфическая. Пресс-секретарь Минобороны в лучших традициях демагогии назвал противников парадов «идейными потомками нацистов и коллаборантов».

Не удивлюсь, если и сейчас госпропаганда станет лепить ярлыки тем, кто возмутится идеей проводить массовые мероприятия в честь Дня Победы в условиях пандемии. Типа «не уважаете подвиг предков».

Мой дед Иосиф, пулеметчик Красной армии, погиб в бою в 1944-м. И я им горжусь. Но павших предков, извините за прямоту, уже не поднимешь. А вот пришедшие посмотреть парад (в этой толпе обычно много как раз пожилых, то есть представителей группы риска) окажутся в идеальных условиях для массового заражения.

Как компромисс – парад можно провести без массовки. Но лучше всего, думаю, было бы отменить вообще, а сэкономленные деньги (кстати, сумму Минобороны утаивает как страшную военную тайну) пустить на борьбу с пандемией.

Идеология выше безопасности?

Лукашенко демонстративно занял особую позицию в отношении нынешней пандемии. Высмеивает мировой, как он выражается, «психоз» и «панику» по этому поводу. Советует для профилактики выпивать немного водки, париться в бане и работать на тракторе: «Трактор вылечит всех».

Подоплека такой линии понятна: экстраординарные меры (тотальный карантин и пр.) грозят подкосить экономические показатели, которые в Беларуси и так не ахти (сказалась, в частности, нефтяная война с Россией). А тут надвигаются «президентские выборы», когда падение экономики вождю особенно некстати.

Пока, по официальным данным, смертей от COVID-19 в Беларуси нет. Но Лукашенко сильно рискует. Если распространение инфекции, не приведи господь, вырвется из-под контроля, система здравоохранения захлебнется от потока больных, люди начнут умирать и станет очевидно, что время для решительного противодействия вирусу было упущено, то народ, мягко говоря, не оценит столь трогательную заботу о валовых показателях.

Однако если экономическую озабоченность правителя еще можно как-то понять, то стремление любой ценой провести парадные мероприятия, то есть поставить идеологические штампы, пиар выше соображений реальной безопасности людей – это уже, по-моему, ни в какие ворота не лезет.

Лукашенко обмолвился по поводу празднования 75-летия Победы в Москве:

«Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия».

То есть если Владимир Путин надумает-таки свернуть торжества в связи с коронавирусом (а голосование по конституции он уже отодвинул), белорусское руководство имеет шанс продемонстрировать особую приверженность ритуалу. Будет еще один феномен, вдобавок к белорусскому футбольному чемпионату – единственному на планете, не отмененному из-за COVID-19.

Чернобыль ничему не научил?

Лично мне вся эта показуха с грядущим парадом навевает ассоциации с демонстрациями 1 мая 1986 года, через считаные дни после взрыва чернобыльского реактора. Тогда коммунистические вожди вывели на улицы Минска и других городов колонны людей под радиоактивный пепел. Тоже хотели показать, что ничего страшного не случилось и не надо сеять панику.

Кто подсчитает, сколько лишних бэр хватанули тогда шедшие под бравурными лозунгами советские трудящиеся (а многие по случаю хорошей погоды и детишек с собой взяли), сколько жизней в итоге унесла та тяга к фальшивой парадности?

Но в постчернобыльской Беларуси уже свою АЭС достраивают вопреки протестам экологов, встревоженной части общественности. При том что непонятно куда потом девать лишнее электричество. И в этом плане Беларусь стала заложницей волюнтаристского решения одного человека.

Грядущий парад в духе «танки COVID’а не боятся» – из той же серии. Авторитарная самонадеянность вкупе с советскими идеологическими стереотипами продолжают править бал.

Александр Класковский, «Белсат»