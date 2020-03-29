Как белорус в Вильнюсе прошел тест на коронавирус 1 29.03.2020, 9:25

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Мобильный пункт тестирования охраняют военные в респираторах.

К родителям-белорусам, живущим в Вильнюсе, приехал из Нидерландов сын-студент и заболел. Пришлось сдавать тест на COVID-19.

— Сын прилетел 10 марта, — рассказала «Салідарнасці» читательница Виктория (ее семья живет в Вильнюсе пять лет). — Он сразу решил самоизолироваться: никуда не выходил, отказался встречаться с друзьями, которые прилетели из Англии.

Через 10 дней после прилета, вспоминает Виктория, сын заболел: повысилась температура, появилась слабость, возникли неприятные ощущения в груди.

Фото: Delfi

— Мы испугались и сразу позвонили на линию для тех, кто приехал из-за границы и заболел. По телефону объясняешь симптомы, и они принимают решение, стоит ли тебе делать анализ на коронавирус.

Выслушав сына, врач сказал: пока нет симптомов, похожих на коронавирус. Ему предложили: будет хуже — звони.

На следующий день ему стало хуже, он снова позвонил на линию и его записали на тест. На телефон прислали смс с номером и указали время, когда он должен приехать в мобильный пункт.

В Вильнюсе два мобильных пункта, где берут тесты на коронавирус. Сына Виктории отправили в пункт возле торгового центра «Озас».

Фото: Delfi

Фото: Delfi

— Мобильный пункт представляет собой медицинскую палатку на улице. Ее охраняют военные в респираторах. Сын подъехал на стоянку, через окно показал номер, который ему прислали по смс. Сотрудник проверил данные и пропустил на въезде. Из машины выходить нельзя. Он подъехал к палатке, открыл окно машины, к нему подошел медработник в защитном костюме и респираторе и взял анализ — мазки из горла и носа.

Фото: Delfi

Сына предупредили: из дома двое суток выходить нельзя. Если нарушит — грозит административная ответственность.

Через два дня семья Виктории успокоилась: тест на коронавирус оказался отрицательным.

— Все это время мы переживали и без конца заходили на сайт, чтобы выяснить результаты анализа. Выдохнули только утром третьего дня, когда на электронную почту пришел ответ.