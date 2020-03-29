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Гонка преемников в РФ набирает обороты

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  • Аббас Галлямов, «Росбалт»
  • 29.03.2020, 9:30
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Гонка преемников в РФ набирает обороты
Аббас Галлямов

Надо быть готовым к интересным событиям.

После публикации результатов опроса «Левада-центра», касающегося отношения граждан к теме президентского обнуления, в политической повестке в полный рост встанет вопрос о преемнике.

В ситуации, когда половина страны не хочет, чтобы Путин остался, его выборы способны превратиться в гражданскую войну. Противники переизбрания намного активнее его сторонников и молча сидеть по домам не будут. Чтобы увидеть это, достаточно посмотреть в каждой группе на соотношение респондентов, которые заявили свою позицию твердо или не очень. Среди тех, кто одобрил поправку, большинство выбрало вариант «скорее одобряю». Тех, кто ее «определенно одобряет», — меньше. Среди противников — ситуация обратная: число людей, заявивших «определенно не одобряю», почти в два раза превышает число тех, кто «скорее не одобряет» эту поправку.

По-настоящему ответственным поступком в такой ситуации было бы выбрать преемника и после окончания срока полномочий уйти. Большинство этот шаг безусловно бы оценило. Иметь на руках разрешение Конституционного Суда и отказаться воспользоваться им — с этим можно войти в историю.

Итак, гонка преемников теперь будет только набирать обороты. Потому что они прекрасно понимают то, о чем я написал выше. И ни один из них не сможет исключить варианта, что Путин так и поступит.

А значит, надо быть готовым.

Аббас Галлямов, «Росбалт»


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