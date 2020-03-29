Как работать дома: опыт Черчилля, Эйнштейна и Наполеона 29.03.2020, 9:41

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Многие великие дела совершались на «удаленке».

В последние годы люди все чаще работают дома, пишет издание Spectator (перевод — inosmi.ru). Никто не знал, что очередной всплеск произойдет таким образом, но раз уж это случилось, что нам могут рассказать о работе на дому те, кто уже делал это?

Первое правило, даже в обычные времена: сделай так, чтобы никуда из дому не выходить. Виктор Гюго, чтобы не поддаться искушению и не отправиться на прогулку, приказывал своему слуге прятать всю его одежду. Грек Демокрит добился такого же результата, побрив наполовину голову. Когда кардинал Ришелье ощущал потребность заняться физическими упражнениями, он прыгал через мебель.

Но даже дома есть масса поводов уклониться от работы. Любой писатель расскажет вам, что когда назначаешь себе сроки, то в первую очередь начинаешь гладить белье, и здесь ты в срок укладываешься. Поэтому нужен распорядок. И в отличие от работы, дома ты можешь составить его сам. Оноре де Бальзак вставал в полночь и работал до рассвета, после чего на час усаживался в ванну. Это он скопировал у Наполеона. Но кое-что он изобрел самостоятельно: скажем, работал за столом при четырех свечах.

Хорошо и то, что совершенствоваться можно постепенно, не стремясь к идеалу с первого раза, а повышая качество работы со временем. Писатель Пелам Вудхаус, написав очередную страницу книги, пришпиливал ее к стене своего кабинета на определенную высоту, которая показывала, насколько эта страница хороша. Те страницы, которые требовали доработки, висели ниже, а когда Вудхаус их переписывал, он поднимал их вверх. Смысл был в том, чтобы в итоге вся рукопись висела у потолка.

С едой не все так просто. Ее можно использовать как стимул. Игрок в снукер Стив Дэвис позволял себе сэндвич с сыром и питательной пастой только после того, как закатывал в лузу определенное количество шаров. Правда, излишнее стимулирование может создать угрозу вашей талии. А еще может возникнуть прямо противоположная проблема: Исаак Ньютон иногда так увлекался своей работой, что забывал поесть, и обед съедала кошка.

Следите за количеством потребляемого кофеина. Лучше выпить маленькую чашку, чем поллитровую кружку. Чаще всего вы варите себе кофе, отлынивая от работы, а не потому что хотите попить его. Помните печальный опыт политика Тони Бенна. У него в кружку входила пинта чая, и такую кружку он выпивал каждый час. В итоге Бенн попал в больницу с полиневритом.

В работе дома есть одно важное преимущество: вам не придется терпеть раздражающих вас коллег. Хотя вы можете обнаружить, что коллеги вам все же нужны, чтобы стимулировать вашу творческую личность. В этом случае берите пример с драматурга Генрика Ибсена, у которого перед письменным столом висел портрет писателя Августа Стриндберга. «Я не могу написать ни строчки, — говорил Ибсен, — без этого безумца, стоящего и смотрящего на меня сверху вниз своими бешеными глазами».

Вдохновение может принимать разные формы. Писательница Хилари Мэнтел черпает его в душе, который принимает во время работы. Альберт Эйнштейн, чтобы решить сложные задачи, брал в руки скрипку и играл на ней, обдумывая решение. А еще можно вздремнуть после обеда. Так делал Уинстон Черчилль, утверждавший, что эта привычка позволяет ему сделать 36-часовую работу за сутки. Другим любителем подавить подушку был Рональд Рейган. Однако президент отдал распоряжение будить его в случае чрезвычайной ситуации — «даже если я буду спать на совещании кабинета министров».