В Египте впервые за тысячи лет провели дезинфекцию пирамид 6 29.03.2020, 9:45

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Во время дезинфекции обрабатывались все поверхности, а также входы и выходы.

25 марта в Египте принялись за дезинфекцию пирамид и других исторических туристических привлекательных достопримечательностей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом сообщает министерство туризма и древностей Египта (перевод — bykvu.com).

В частности, были продезинфицированы исторические объекты в Луксоре и Гизе, где чаще всего бывают туристы.

Во время дезинфекции обрабатывались все поверхности, входы и выходы, коридоры, библиотеки, архивы, офисные и административных здания, комнаты охраны и так далее.

В сообщении отметили, что меры по дезинфекции планируется проводить непрерывно, на протяжении всего периода карантина, который продлится до конца марта.