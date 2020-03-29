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Народный карантин
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В Египте впервые за тысячи лет провели дезинфекцию пирамид

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  • 29.03.2020, 9:45
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В Египте впервые за тысячи лет провели дезинфекцию пирамид

Во время дезинфекции обрабатывались все поверхности, а также входы и выходы.

25 марта в Египте принялись за дезинфекцию пирамид и других исторических туристических привлекательных достопримечательностей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом сообщает министерство туризма и древностей Египта (перевод — bykvu.com).

В частности, были продезинфицированы исторические объекты в Луксоре и Гизе, где чаще всего бывают туристы.

Во время дезинфекции обрабатывались все поверхности, входы и выходы, коридоры, библиотеки, архивы, офисные и административных здания, комнаты охраны и так далее.

В сообщении отметили, что меры по дезинфекции планируется проводить непрерывно, на протяжении всего периода карантина, который продлится до конца марта.


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