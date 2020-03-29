Беспорядки в Китае: люди штурмовали полицейские кордоны несколько часов 8 29.03.2020, 10:30

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Жителей провинции Хубэй не выпускают в другие части страны

После снятия карантина жителей провинции Хубэй не выпускают в другие части страны. Пережившие карантин люди устроили серьезные беспорядки, с которыми власти едва справились, сообщает experttur.com.

Видео беспорядков опубликовало также «Радио Свободная Азия».

Наряду с официальными сюжетами о том, как в Ухане снова запустили транспорт, на Ютубе можно видеть и неофициальные шокирующие кадры. Толпа нападает на полицейских и переворачивает полицейские машины. Происходит это на мосту через реку Янцзы, который связывает (а в данном случае отделяет) Ухань — столицу провинции Хубей — с соседней провинцией Цзянси.

Люди пытались штурмовать милицейские кордоны несколько часов. В средствах массовой информации встречаются упоминания о том, что сейчас в Китае достаточно враждебно настроены к жителям провинции Хубэй, откуда распространилась вспышка коронавируса.

В частности, местным рабочим запрещен выезд в другие части Китая. Блокировку наземного исходящего трафика обещают снять 8 апреля. Тогда же откроют аэропорт для внутренних рейсов.

Рупор правящей партии газета «Жэньминь жибао» высказала сожаление в связи с тем, что пришлось пресечь беспорядки в пятницу возле Уханя, отметив, что «народ Хубэя приложил большие усилия и внес значительный вклад в победу в борьбе против эпидемии».

Видео столкновений опубликовал в своем Twitter также местный художник Бадюкао. По его словам, полиция Цзянсу заблокировала проезд и проход по мосту, несмотря на то, что ограничения на передвижение между провинциями официально сняли еще 25 марта.

Он сообщает, что полиция Цзянсу не доверяет официальной статистике, равно как и тому, что в Хубэй смогли остановить распространение коронавируса.

«Это переросло в беспорядок, который перекрыл весь мост», - сообщает Бадюкао.