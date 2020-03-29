Очередной выстрел Путина себе в ногу 3 Телеграмм-канал «Запретное мнение»

29.03.2020, 10:41

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Инициатива Кремля обвалит российский банковский рынок.

Ассоциация российских банков написала письмо главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

В документе обращается внимание на то, что инициатива Путина была не слишком понятной для граждан, которые начали обращаться в банки за разъяснениями или же просто забирать свои деньги, хотя закон, который даже не внесен в Думу, начнет действовать только с 2022 года.

Это может спровоцировать «набег» на банки (говорится в письме), первые признаки которого уже видны.

Вместе с тем никакой статистики об оттоке вкладов не приводится и потому масштабы проблемы неясны.

То, что «Сказочный обнулитель» свое заявление готовил «на коленке» удивлять не должно.

Если ты окружаешь себя суперпрофессионалами экстракласса, которые на раз-два способны устроить маленький армагеддон отечественной экономике (а будь она побольше — то и большой), то логично, что приходится делать все самому.

Проблема в том, что ты и сам — «Сказочный», вследствие чего все планы «на коленке» выглядят тоже «сказочно».

С выступлением и инициативой ограбить средний класс, который имеет на самый черный день миллион в банке (а по всем, даже африканским, меркам эта сумма не выглядит чем-то серьезным) Путин привел к той ситуации, которая и должна была возникнуть: народ смекнул, что будут грабить, а потому принял единственно верное в таком случае решение —забирать от греха подальше от загребущих рук ребят, умеющих в гоп-стоп на хорошем крепком профессиональном уровне.

Если в довесок к инициативе своего друга, обвалившего нефтяной рынок, Путин обвалит еще и банковский, а сверху все это прихлопнет карантин, обваливающий потребительский рынок, то картина ядерного удара по территории РФ, будет полной.

Только врагом, который отбомбился по Воронежу в масштабах страны, будет не вражеское НАТО, а собственный отечественный управленец-профи.

Впрочем, мы в нашем желтом престарелом телепузике вообще никогда не сомневались.

Телеграмм-канал «Запретное мнение»