Медсестра из Нью-Йорка: Это просто катастрофа, коронавирус уничтожает людей 5 29.03.2020, 10:59

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Фото: Vanessa Carvalho / Zuma Press / Forum

90% инфицированных имеют тяжелые формы болезни.

В Facebook появилось обращение медсестры из Нью-Йорка. Женщина рассказывает подробности эпидемии и говорит: все очень серьезно (перевод — belsat.eu):

«Меня зовут Лия Ильяс. Я работаю медсестрой в одной из больниц Нью-Йорка. Сегодня я вышла на связь, чтобы рассказать, что происходит в больнице – чтобы люди знали, и были готовы и, возможно, приняли меры, чтобы остановить этот процесс или по крайней мере не сделать его еще более катастрофическим.

Дело в том, что еще две недели назад к нам попадали люди с подозрением на коронавирус, у нас были комнаты для изоляции. Сейчас это просто катастрофа: 90% больных имеют тяжелые формы болезни. Коронавирус уничтожает людей, пациенты не могут дышать, большое количество больных нуждается в кислородной помощи, многие остаются на аппаратах вентиляции легких, которых у нас недостаточно, не хватает инструментов и материалов, чтобы в нужном количестве подавать кислород. По стандартам между кроватями должно быть расстояние, поэтому в стенах встроено определенное количество кислородных приспособлений, которые помогают дышать, но этого не хватает. Кровати стоят одна у другой. Людям, которым нужно 100-процентное кислородное лечение, подключены к стенам, где есть кислородные входы. Другие пациенты получают через трубки в носу кислород из переносных канистр, который быстро заканчивается. Через каждые несколько часов эти канистры нужно менять.

Больницы переполнены. Люди, которые приходят с другими проблемами, пребывают рядом с инфицированными. Не хватает масок. Родственников в больницу не пускают. Помощи никакой ни от кого нет. Все врачи, медсестры, санитары перегружены работой, не имеют возможности даже поесть или сходить в туалет. Больные в тяжелом состоянии, им нужна помощь. Постоянно звонят родственники, волнуются. Я прошу людей понять эту ситуацию. Сейчас всем очень сложно, мы не имеем возможности отвечать на звонки, старайтесь не звонить. Пока я отвечаю на звонки, кому-то в этот момент плохо.

Поймите, что в больницу нужно обращаться только в сложных случаях: когда вы не можете дышать, высокая температура, когда боль в грудине, когда что-то срочное, как инсульт или инфаркт, когда вы между жизнью и смертью. Только тогда приходите в больницу. Сейчас болеет много врачей и медсестер!

И перестаньте ходить на вечеринки! Люди до сих пор развлекаются на днях рождения или свадьбах. Все очень серьезно! Если будет слишком большая волна больных, которые не могут дышать, у нас не будет места, куда их класть, не будет кислорода, не будет хватать масок. Сейчас уже их невозможно приобрести. А это значит, что большое количество людей будет умирать».