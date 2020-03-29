В Минске и еще 34 местах Беларуси обновлены температурные рекорды 29.03.2020, 11:10

Теплее всего в субботу было в районе метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области.

В Минске и еще на 34 метеостанциях всех областей, включая Витебск, Гомель и Могилев, 28 марта обновлены температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В столице на 1,5 градуса перекрыт максимум 2007 года (16,4 против 14,9 градуса). В Витебске воздух прогрелся до 16,9 градуса (было 16,1 также в 2007 году), в Гомеле и Могилеве — до 18 (соответственно 17,6 в 1983-м и 15,3 в 2007-м).

Теплее всего в субботу было в районе метеостанции "Полесская" на востоке Брестской области — 18,5 градуса выше нуля (прежний локальный рекорд — 18 градусов 38 лет назад). 18,3 градуса отмечено в Пинске (17,4 также в 1982 году), 18,2 — в Березино (15,9 в 2007-м) и Житковичах (16,6 в 1982-м).

В то же время рекорд дня для всей страны устоял: 117 лет назад в Марьиной Горке было 20,4 градуса тепла.

Из 35 перекрытых экстремумов 17 относятся к 2007 году, восемь — к 1982-му, пять — к 1983-му, по одному — к 1977-му (Брагин, 16,7 против 16,4), 1999-му, 2012-му, 2014-му и 2015-му. Еще в трех городах рекорды повторены. В их числе Гродно (17 градусов в 1973 году).

Всего с начала марта обновлено 109 температурных максимумов и ни одного минимума. Из 28 дней месяца с рекордами было 12 (1—5, 7, 8, 16, 18, 19, 27 и 28 марта).

Как сообщил Белгидромет, 29 марта начнется существенное похолодание.