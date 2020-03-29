Археологи раскрыли секрет Большого Сфинкса 10 29.03.2020, 11:38

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Грандиозное строительство имело под собой астрономическую и религиозную причину.

Большой Сфинкс в Гизе был возведен не случайным образом. Археологи нашли доказательство того, что строительство Сфинкса рядом с пирамидами имело под собой «астрономическую и религиозную причину», пишет lenta.ua.

История создания египетского Сфинкса доподлинно неизвестна. Ранее ученые выдвигали теорию о том, что древние архитекторы случайно наткнулись на известняковую скалу подходящей формы и создали из нее известное во всем мире изваяние.

Однако египтолог Захи Хавасс считает, что эта теория в корне неверна. Команда исследователей с помощью камеры, повернутой к лицу Сфинкса, проследили заход Солнца в дни весеннего равноденствия – 21 и 22 марта. Оказалось, что Солнце при заходе «помещается» в выемку правильной геометрической формы, расположенную над правым плечом Сфинкса. В дни летнего солнцестояния, 21-22 июня, Солнце заходит по прямой линии строго между пирамидами Хеопса и Хефрена.

Историки пришли к выводу, что место строительства и форма Сфинкса были выбраны не случайным образом, а имели большой смысл для древних египтян. На берегах Нила в то время существовал культ Ра – бога Солнца, возможно скульптура Сфинкса стала данью этому божеству.

Возраст Сфинкса, по подсчетам ученых, может составлять около 4500 лет. Считается, что лицо статуи имеет черты фараона Хефрена. Существуют версии о том, что под Сфинксом могут скрываться тайные ходы и пещеры, но найти подтверждение этому пока не удалось.