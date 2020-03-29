«Сказали: спуститесь с небес - и потребовали подписать по собственному желанию» 20 29.03.2020, 11:51

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Как в Беларуси увольняют с работы за пять минут.

Совсем недавно СМИ рассказывали о том, что в результате экономических сложностей в Беларуси могут начаться увольнения, и вот стала поступать информация о некоторых таких случаях. В редакцию onliner.by обратился менеджер одной из крупных белорусских компаний, совершенно неожиданно получивший статус «бывший» и оказавшийся на улице за несколько часов.

Послушайте историю очень некрасивого увольнения, она может оказаться показательной и много говорящей о том, как быстро в период кризиса работодатель может из компании, заботящейся о своем имидже, стать предприятием, которое решает насущные проблемы любой ценой:

«На последнее место работы я устраивался около месяца. Прошел поэтапно три собеседования, каждого из них требовалось ждать неделю, и в результате меня взяли на должность менеджера по работе с ключевыми клиентами.

Я проработал год и два месяца, в начале этого года со мной продлили контракт на год, выдали благодарственное письмо от компании, выплатили дополнительные бонусы за хорошую работу. Последнюю премию я получил 17 марта.

В пятницу, 27 марта, я пришел с утра на работу, меня позвали к себе в кабинет два руководителя, и уже через 5 минут я был уволен. Мне сказали, что в связи с тяжелой ситуацией в стране принято решение о сокращении. Когда я попытался уточнить, что происходит, ответили: «Это не сокращение, мы пытаемся с вами договориться, чтобы вы ушли по собственному желанию».

Я спрашивал, будет ли компенсация, мне ответили, что никакой компенсации не будет — в связи со сложившейся ситуацией. Мне сказали: «Спуститесь с небес и посмотрите, что происходит в стране».

В этот день в моем подразделении компании было уволено 5 человек, за месяц — порядка 20.

Сказать честно, я оказался в плачевной ситуации. У меня ипотека, жена в декрете и двое маленьких детей. Представьте, как себя чувствует человек, еще вчера работавший официально, которого просто взяли и выкинули, как кота на улицу. Чтобы устроиться на должности, которые занимаю я, может потребоваться не менее месяца.

Заявление «по собственному желанию» уже было напечатано, все необходимые документы подготовлены, осталось только поставить подпись. Мне озвучили: «Ваш последний день по-любому сегодня, неважно, какое решение будет принято».

Считаю, что можно было поговорить, объяснить, что возникла сложная ситуация, временно отказаться от бонусов, даже урезать зарплату на 40—50%. Сегодня, на мой взгляд, в компании увольняют дорогостоящих сотрудников, потому что проще уволить высокооплачиваемого классного специалиста, взять на его место человека с улицы, обучить за 2—3 недели — и он за копейки принесет какой-никакой результат.

Что может сделать государство, чтобы защитить таких, как я? Как-то воздействовать на такие организации, предупредить их, ввести какие-то штрафные санкции, чтобы они понимали, что так делать нельзя».

Комментарий юриста

Что делать в подобной ситуации? Журналисты попросили адвоката Сергея Зикрацкого подготовить руководство по экстренному реагированию, которое может вам помочь в подобной ситуации (очень надеемся, что этого не произойдет).

Первое. Нанимателю проще всего уволить сотрудника по соглашению сторон. Но для этого надо, чтобы было это самое соглашение. То есть сотрудник должен написать заявление об увольнении. Если вы не планируете увольняться — не пишите заявление сами.

Да, у нанимателя будут другие возможности. Это и уменьшение зарплаты, и сокращение численности. Но эти способы как минимум предполагают предупреждения и компенсации.

Второе. Фиксируйте все предложения, которые вам делает руководитель. Вы можете записывать разговоры с руководителем, только надо его об этом предупредить. Когда руководитель знает, что вы записываете разговор, тональность общения в большинстве случаев меняется.

Третье. Защищайте свои права. Наше законодательство создало благоприятные условия для этого. Иски от работников к нанимателям не облагаются пошлиной. А адвокаты обязаны бесплатно представлять интересы работников в судах первой инстанции по поданным ими искам о нарушении трудовых прав.

Четвертое. Не откладывайте защиту своих прав на потом. Закон устанавливает очень короткие сроки для подачи иска в суд. Обратиться в суд вы можете только в течение месяца с момента получения трудовой книжки либо приказа об увольнении.