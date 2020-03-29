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Что произошло с белорусским рублем?

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  • 29.03.2020, 12:03
  • 3,527
Что произошло с белорусским рублем?

Нацбанк прокомментировал итоги торгов за прошлую неделю.

Все три основные иностранные валюты за уходящую неделю укрепили свои позиции во время торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, пишут naviny.by.

Доллар: +0,0163 пункта (рост с 2,5591 до 2,5754 белорусского рубля).

Евро: +0,075 пункта (с 2,7621 до 2,8371 белорусского рубля).

Российский рубль: +0,0361 пункта (с 3,276 до 3,3121 белорусского рубля за 100 российских).

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Национальный банк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. Регулятор «продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования».


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