Эпидемия коронавируса в России перешла в новую стадию 5 29.03.2020, 12:07

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В стране за сутки произошел всплеск количества умерших и зараженных.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию" - утверждает мэр Москвы Сергей Собянин. В блоге на своем сайте в воскресенье утром он написал, что в Москве выявлено уже более тысячи случаев инфицирования новым коронавирусом. Накануне сообщалось о 817 зараженных, сообщает "Радио Свобода".

Позднее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки число инфицированных возросло на 270 и тем самым превысило 1500. Более 190 новых случаев выявлено в Москве.

Умерли 8 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Четыре человека умерли за последние сутки.

Собянин вновь призвал москвичей, особенно людей старше 65 лет, оставаться дома в течение следующей недели, которую президент Владимир Путин ранее объявил нерабочей.

По мнению Собянина, "механизм социального дистанцирования начал работать". Резко снизилось число пассажиров общественного транспорта. В то же время, мэр отметил, что нередко люди собирались группами, и призвал этого не делать: "На природных территориях, а они составляют почти половину территории города, нередко можно было увидеть веселые компании, шашлыки". Также Собянин отметил, что пятая часть пожилых людей не соблюдает режим самоизоляции.

В соцсетях накануне появилось множество фотографий больших компаний, которые в выходной день отправились на природу.

В Москве на будущей неделе будет закрыто большинство магазинов, торговые центры, городские парки. Официально карантин в городе при этом не объявлен.

Только в реанимации института имени Склифосовского в Москве находятся 6 человек с коронавирусной инфекцией - сообщил утром в воскресенье главврач Сергей Петриков.

Различные регионы России принимают свои меры по борьбе с распространением инфекции. Власти Карелии фактически объявили карантин на 2 недели, ограничили работу пассажирского транспорта. В Мурманской области "закрыли" города Кировск и Апатиты. В Санкт-Петербурге в число закрытых для посещения объектов попали храмы, что вызвало возмущение местной епархии (службы в них могут продолжаться, но без прихожан). В Сочи введен запрет для новых постояльцев на поселение в гостиницах. В Чечню запретили приезжать людям, у которых нет прописки в республике. Практически во всех регионах закрыты учебные заведения и ограничены массовые мероприятия.