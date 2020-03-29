Пандемия COVID-19: последние данные по заболевшим, умершим и выздоровевшим 29.03.2020, 13:15

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Фото: RFE/RL

Опубликована подробная статистика.

На сегодняшний день пандемия коронавируса охватила 199 стран и территорий по всему миру.

По последним данным, вирусом COVID-19 в мире заразилось 668 351 человек.

По странам на первом месте идут США — 123 780, на втором Италия — 92 472, на третьем Китай — 81 439 заразившихся.

Всего в мире на данный момент от коронавируса умерло 31 027 человек.

Данные за сегодня, с 00 часов по Гринвичу

На первом месте по количеству умерших идет Италия — 10 023, на втором Испания — 5 982, на третьем Китай — 3 300 человек.

Из заболевших на данный момент в мире выздоровели 142 853 человека.

За последние сутки в мире заразилось 66 767 человек.

За последние сутки больше всего заразилось в США — 19 452, на втором месте идет Испания — 7 516, на третьем Германия — 6 824 человека.

Данные за последние сутки

Умерло за последние сутки в мире 3 516 человек.

По странам больше всего умерло за последние сутки в Италии — 889, на втором месте идет Испания — 844, на третьем США — 525 человек.

Данные за последние сутки

Данные взяты с ресурса worldometers.info.