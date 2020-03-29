«Предлагают по 12 часов в день пихать пальцем колбасу или идти дояркой на ферму» 1 29.03.2020, 12:59

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Фото: tut.by

Истории поисков работы в самом проблемном по занятости городе Беларуси.

Второй год подряд Бобруйск входит в перечень городов с напряженной ситуацией на рынке труда. По большинству показателей, включая уровень безработицы и процент неполной занятости населения, он обогнал другие населенные пункты республики. Местные жители поделились своими историями о том, как пытаются трудоустроиться в седьмом по величине и численности населения городе Беларуси, пишет tut.by.

Людмила Логвинович, 54 года, ищет работу повара

Женщина говорит, что у нее нет специального образования, она художник-самоучка. А еще около 20 лет проработала в сфере общепита. Стабильную работу ищет последние лет пять, перебиваясь заработками по договорам подряда.

Фото: tut.by

— Очень много случаев мошенничества, когда приходишь в кафе по объявлению, работаешь несколько дней, а потом понимаешь, что трудоустраивать тебя никто не собирается. И деньги платить — тоже.

Вакансии Людмила находит по объявлениям, но признается: что-то стоящее попадается крайне редко. Недавно как художник она закончила работу над проектом в Минске и теперь вновь ищет вакансии. В управление по труду, занятости и соцзащите обращаться не планирует, так как в свое время уже регистрировалась там в качестве безработной, но трудоустроиться так и не смогла.

— Там предлагают работу, на которую никто не соглашается. Например, по 12 часов в день «пихать пальцем» колбасу или идти дояркой на ферму. Первый вариант меня не устроил, так как есть проблемы со здоровьем — выстоять столько времени на ногах я не смогу. Дояркой не пошла, потому что очень боюсь коров, а животные страх чувствуют.

Сейчас женщина рассчитывает найти работу поваром. Говорит, что со своими обязанностями справится не хуже дипломированного специалиста.

— Когда я работала в кафе, то не только готовила, но и посуду мыла, убирала. Так что мне не привыкать.

Минимальная зарплата, на которую рассчитывает Людмила, составляет 400 рублей. В идеале женщина мечтает зарабатывать 600−700 рублей в месяц.

— Я готова переехать в любой уголок Беларуси, если мне предоставят работу. Но с таким расчетом, чтобы хватало на питание, жилье и еще что-то осталось.

Сергей, 42 года, ищет работу водителя

— У меня высшее образование, в свое время окончил Могилевский машиностроительный институт, специальность — «инженер-механик по эксплуатации транспортных средств». Отработал на одном из предприятий Бобруйска почти 18 лет, но вынужден был уволиться: так сложились обстоятельства. Работу ищу уже два года, и необязательно по специальности. Но пока безрезультатно.

По словам Сергея, чтобы не попасть в категорию «тунеядцев», ему пришлось оформиться соцработником по уходу за больным отцом. При этом мужчина продолжает регулярно просматривать объявления с вакансиями, в том числе и от управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома.

— Если честно, я в шоке. Иногда попадается что-то стоящее, я звоню и узнаю, что вакансия уже занята. Но как такое может быть? Объявление вот только появилось, неужели за полчаса нашли и оформили кого-то на работу? — недоумевает Сергей.

Мужчина считает, что большинство вакансий по объявлениям — «фейк, их вывешивают, чтобы отчитаться о проделанной работе».

Фото: tut.by

— Возможно, вакансии и существуют, но информация о них появляется тогда, когда место уже занято.

Сергей говорит, что готов работать простым водителем, но с условием, что не будет длительных и частых командировок: оставлять надолго отца после инсульта он не может. Что касается зарплаты, то его бы устроило 800 рублей в месяц.

— Это с учетом затрат на амортизацию машины, питания во время поездок. Если меньше, то я фактически ничего не заработаю, — добавляет мужчина.

За два года, что он размещает объявления на различных ресурсах в поисках работы, было всего несколько предложений. И то они касались разовых услуг, связанных с автоперевозками.

— Я не боюсь работы, но хочется, чтобы она была стабильной и не разовой.

Андрей, 47 лет, ищет вакансию сварщика

Стаж работы по специальности у мужчины — более 25 лет. Говорит, что имеет высокую квалификацию и опыт работы с любыми сварочными аппаратами, но уровень заработной платы, которую сварщикам предлагают в Бобруйске, Андрея не устраивает.

— На последнем месте работы по специальности в ЖЭУ № 2 мне пообещали оклад в 700 рублей, на руки получил 370, поэтому уволился, — говорит мужчина. — И так везде сегодня, обещают одну зарплату, а выходит примерно в два раза меньше. Пробовал устроиться на шинный комбинат — предложили 700 рублей, из которых на руки получаешь 500. Как на эти деньги сегодня можно прожить?

Андрей признается, что все же рассчитывает найти в Бобруйске вакансию сварщика с зарплатой в 1000—1200 рублей на руки, а пока зарабатывает на жизнь в такси: нужно кормить семью, где подрастают трое детей.

— В свое время ездил на заработки в Питер, но и там с зарплатой обманули. Было предложение поработать в Литве, где сварщики получают минимум 1000 евро. Но раз в три месяца приезжать домой для меня — это не вариант. Я хочу видеть, как растут мои дети, и заниматься их воспитанием.

«И сама звонила, и оставляла резюме на различных сайтах, но пока ничего»

Валентине Злобиной 39 лет, ищет любую работу. У женщины среднее специальное образование, она без малого 20 лет отработала швеей, но признается, что это — не ее профессия. Валентина уже месяц пытается трудоустроиться через знакомых и по объявлениям, однако безрезультатно.

— И сама звонила, и оставляла резюме на различных сайтах, но пока ничего, — рассказывает она, добавляя, что готова учиться и осваивать новые профессии.

Фото: tut.by

Вакансии швеи Валентина, по ее словам, будет рассматривать в последнюю очередь, хотя в свое время отшивала одежду на двух ведущих предприятиях отрасли в Бобруйске. Но теперь по специальности работать категорически отказывается.

— Лучше уборщицей пойду, лишь бы деньги платили.

Валентина добавляет, что не пьет и не курит, готова учиться, если это понадобится для трудоустройства. Женщину вполне устроит зарплата в 400−500 рублей.

«В той же службе такси требуется стаж вождения не менее двух лет»

Анне Короткевич 23 года, а Владимиру Толстику - 20 лет. Пара живет на съемной квартире, которую помогают оплачивать родители, и ищет варианты трудоустройства на долгосрочной основе. Анна по образованию ветеринар, но после окончания колледжа отказалась работать по распределению. Теперь, говорит девушка, при официальном трудоустройстве половина ее зарплаты уходит в счет погашения стоимости обучения, долг она выплачивает уже несколько лет. После колледжа Анна успела поработать администратором в парикмахерской, потом освоила профессию мастера маникюра.

Фото: tut.by

— Я хотела бы найти постоянную работу в этой сфере, мне нравится делать ногти.

Также девушка рассматривает вариант работы продавцом группы непродовольственных товаров.

Владимир Толстик окончил механико-технологический колледж, получил диплом токаря, но по специальности также трудоустраиваться не спешит. За плечами у Владимира есть опыт работы в Москве на «шабашке». В активе — водительское удостоверение с открытыми категориями В, С, А. Правда, по С и А — без стажа вождения.

— Его больше тянет к технике, поэтому ищет вакансию водителя. Но в той же службе такси требуется стаж вождения не менее двух лет, а у него по категории В — всего 1 год и 9 месяцев, — рассказывает Анна.

Работу Анна и Владимир ищут несколько месяцев. Говорят, что пока было лишь два предложения — курьером и продавцом на рынке. Но вакансии не устроили пару по зарплате и условиям труда. Молодые люди рассчитывают найти работу, на которой каждый сможет получать хотя бы по 400−500 рублей в месяц.

Александр, 35 лет, готов работать сторожем, чтобы заниматься творчеством

Мужчина в свое время окончил Бобруйский механико-технологический техникум, однако по специальности не работает. Не так давно ему удалось трудоустроиться простым рабочим в химчистку. Зарплата, по его словам, «прыгает», но в среднем выходит 500−600 рублей в месяц. Тем не менее Александр продолжает просматривать вакансии, подыскивая варианты трудоустройства сторожем. Мужчина говорит, что ему близко ремесленничество, он работает с глиной и хочет развивать это направление.

— Но нужно иметь время и деньги, чтобы платить за коммунальные услуги, еду. Заработать ремесленничеством в Бобруйске очень сложно, тут только на фестивале «Венок дружбы» раз в два года работает «Город мастеров», где можно продать керамику.

Фото: tut.by

Специализированных площадок для торговли нет, приходится ехать в другие города, на ярмарки и фестивали. Для этого нужны деньги, поэтому без работы пока не обойтись. Но при этом нужно иметь свободное время, чтобы заниматься глиной.

Александр признается, что для нормальной жизни, когда можно позволить себе не только минимум из еды, но и покупку одежды, какие-то развлечения, ему достаточно зарабатывать 800−900 рублей в месяц. На эту сумму он рассчитывает выйти, если всерьез займется керамикой. Сейчас, по его словам, работа в химчистке отнимает слишком много времени, и он готов сменить ее.

Фото: tut.by

— Согласился бы трудоустроиться сторожем. Или ухаживать за животными. Но с таким графиком работы, чтобы оставалось достаточно свободного времени на творчество.

По его словам, даже таких не очень престижных вакансий, как сторож, в Бобруйске сейчас нет. Пятилетний опыт поиска работы, говорит мужчина, показывает: наниматели стараются трудоустраивать «своих» людей — родственников, знакомых. Вакансию рабочего химчистки ему удалось получить «по счастливой случайности», до этого Александр перебивался нерегулярными заработками. Однако чистить ковры — совсем не то, чем бы ему хотелось заниматься в жизни.